Τζον Τέρνους: Ο νέος CEO της Apple που καλείται να είναι ταυτόχρονα ο Στιβ Τζομπς και ο Τιμ Κουκ

Η Apple εισέρχεται σε μια νέα εποχή, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος Τιμ Κουκ ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη θέση του, παραδίδοντας τα ηνία στον επικεφαλής του hardware Τζον Τέρνους – που είχε την ευθύνη για προϊόντα όπως το iPhone, τα Mac και τα AirPods, αλλά και για νεότερες συσκευές όπως το Vision Pro.. Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό σημείο καμπής για την εταιρεία.

Σύμφωνα με το CNN, ο Τζον Τέρνους ίσως μόλις πήρε την καλύτερη και τη χειρότερη δουλειά CEO στον πλανήτη.

Όταν ο Τζον Τέρνους αναλάβει τη θέση του CEO της Apple τον Σεπτέμβριο, οι επενδυτές θα περιμένουν την επιστροφή σε τολμηρές, δημιουργικές κινήσεις που έκαναν την εταιρεία πρωτοπόρο στον σχεδιασμό υπό τον Στιβ Τζομπς. Ταυτόχρονα, θα απαιτούν και την επιχειρησιακή ακρίβεια τύπου Τιμ Κουκ στη διαχείριση ενός παγκόσμιου κολοσσού.

Και δεν θα αρκεστούν σε αντιγραφή των προκατόχων του. Θα θέλουν ο νέος επικεφαλής να ενσαρκώσει το μότο της Apple «think different» και να βάλει τη δική του σφραγίδα στην εποχή Τέρνους.

Με άλλα λόγια: καλή επιτυχία. Το μόνο που χρειάζεται τώρα είναι να καθοδηγήσει μια εταιρεία αξίας 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και 166.000 εργαζομένων μέσα στο αβέβαιο τοπίο της έκρηξης (ή κατάρρευσης) της τεχνητής νοημοσύνης, να δημιουργήσει το επόμενο προϊόν-ορόσημο αντίστοιχο του iPhone και να μην δυσαρεστήσει κυβερνήσεις όπως της Κίνας, της Ινδίας και των ΗΠΑ, που έχουν καθοριστικό ρόλο στην εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρείας. Χωρίς πίεση.

Φυσικά, κάθε θέση CEO μιας μεγάλης εταιρείας είναι απαιτητική, όμως το βάρος των προσδοκιών μεγαλώνει όταν πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους στον κόσμο και τον τρίτο κατά σειρά ηγέτη μετά από δύο ιδιαίτερα επιτυχημένες θητείες.

Ο Τιμ Κουκ ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει στο τέλος του καλοκαιριού, κλείνοντας 15 χρόνια που πιθανότατα θα καταγραφούν ως μία από τις πιο επιτυχημένες θητείες CEO στην επιχειρηματική ιστορία.

Αν και αρχικά είχε δεχθεί κριτική επειδή δεν ήταν «δεύτερος Στιβ Τζομπς», τα οικονομικά αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους: τα κέρδη της Apple έχουν υπερτετραπλασιαστεί υπό την ηγεσία του, ενώ η εταιρεία έγινε η πρώτη που έφτασε αποτίμηση 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων το 2018 και αργότερα ξεπέρασε τα 4 τρισεκατομμύρια.

Στο παρελθόν, η Apple είχε βρεθεί κοντά στη χρεοκοπία, μέχρι την επιστροφή του Τζομπς, ο οποίος τη μετέτρεψε σε εταιρεία με επίκεντρο τον καταναλωτή και τη σχεδιαστική υπεροχή. Δεν ήταν απαραίτητα η πρώτη που εισήγαγε τεχνολογίες όπως τα MP3 players ή τα smartphones, αλλά ήταν αυτή που τις έκανε πιο απλές, κομψές και επιθυμητές.

Σήμερα, το iPhone παραμένει ο βασικός πυλώνας εσόδων της Apple, όμως η σταδιακή αναβάθμισή του δεν αρκεί πλέον για να δικαιολογήσει νέες αγορές συσκευών.

Η εταιρεία χρειάζεται το επόμενο μεγάλο προϊόν – και το Vision Pro δεν έχει ακόμη αποδείξει ότι είναι αυτό.

Η επιλογή του Τέρνους, στελέχους με εμπειρία στο hardware και όχι στον κόσμο του iPhone, δείχνει ότι η Apple αναγνωρίζει την ανάγκη για αλλαγή κατεύθυνσης. Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του ήταν η μετάβαση των Mac από επεξεργαστές Intel σε ιδιόκτητους επεξεργαστές της Apple – μια εξαιρετικά σύνθετη τεχνολογική αλλαγή.

Σύμφωνα με αναλυτές, αυτή η εμπειρία «σε συστημικές μεταβάσεις μεγάλης κλίμακας» είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η Apple στη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Apple, αν και διαθέτει τεράστια ρευστότητα, ισχυρό brand και παγκόσμια βάση καταναλωτών, έχει μείνει πιο επιφυλακτική στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης, την ώρα που ανταγωνιστές επενδύουν επιθετικά.

Οι εκτιμήσεις θέλουν τον Τέρνους να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο hardware ως πλατφόρμα για την ενσωμάτωση της AI, αντί να κυνηγήσει αποκλειστικά την ανάπτυξη λογισμικού.

Το συμπέρασμα είναι σαφές, καταλήγει το CNN: ο Τζομπς ήταν ο οραματιστής, ο Κουκ ο διαχειριστής. Ο Τέρνους θα πρέπει να είναι και τα δύο – και ίσως κάτι περισσότερο.