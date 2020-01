Τζόνσον: Απορρίπτει το αίτημα για δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας

Έτσι με βάση αυτή την εξέλιξη δεν μπορεί να διενεργηθεί δημοψήφισμα στη Σκωτία καθώς ο Μπόρις Τζόνσον αποφάσισε να απαντήσει αρνητικά στην αίτηση της Στέρτζον από τον περασμένο Δεκέμβριο, με την οποία του ζητούσε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τη μεταβίβαση των εξουσιών περί διενέργειας δημοψηφίσματος από το Λονδίνο στο Εδιμβούργο.

«Δεν μπορώ να συμφωνήσω σε κανένα αίτημα για μεταβίβαση εξουσιών που θα οδηγούσαν σε περαιτέρω δημοψηφίσματα ανεξαρτησίας», έγραψε ο Τζόνσον στην επιστολή την οπαία ανάρτησε στο Twitter, λέγοντας στην Στέρτζον ότι εκείνη συμφώνησε πως το δημοψήφισμα του 2014, στο οποίο οι Σκωτσέζοι επέλεξαν να παραμείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα ήταν μια διαδικασία που γίνεται «μία φορά σε μια γενιά».

Today I have written to Nicola Sturgeon. The Scottish people voted decisively to keep our United Kingdom together, a result which both the Scottish and UK Governments committed to respect.

Let’s make 2020 a year of growth and opportunity for the whole of the UK 🇬🇧 pic.twitter.com/JjQp3X2J2n

— Boris Johnson (@BorisJohnson) 14 Ιανουαρίου 2020