Εκατοντάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο του Λονδίνου για να διαμαρτυρηθούν κατά του αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών τραγουδώντας “Μπόρις Τζόνσον: Δεν είναι ο πρωθυπουργός μου” και “Μπόρις, Μπόρις, Μπόρις, ‘Έξω, Έξω, Έξω“.

Οι διαδηλωτές κρατώντας πλακάτ που έγραφαν “Αψηφήστε την εξουσία των Τόρις” και “Ευπρόσδεκτοι οι πρόσφυγες” περπάτησαν με βήμα ταχύ από την πρωθυπουργική κατοικία στη Ντάουνινγκ Στριτ έως την πλατεία Τραφάλγκαρ μπλοκάροντας την κυκλοφορία υπό το βλέμμα μεγάλης αστυνομικής παρουσίας.

Δείτε τις εικόνες με την… γιούχα για τον Μπόρις Τζόνσον

A country united?

Tonight protestors in Westminster chant “Boris Johnson – not my Prime Minister!” pic.twitter.com/YKsYcPkE76

