Τζορτζ Μπους: Η συγκινητική φωτογραφία μπροστά από το φέρετρό του

Μπροστά από το σκεπασμένο με την αμερικανική σημαία φέρετρο του Τζορτζ Μπους, βρίσκεται ο Σάλι. Ο πιστός σκύλος του 41ου προέδρου των ΗΠΑ, που έμεινε μαζί του έως το τέλος.

«Αποστολή εξετελέσθη» έγραψε ο Τζιμ ΜακΓκραθ ανεβάζοντας τη φωτογραφία που δείχνει τον Σάλι, ένα λευκό Λαμπραντόρ δυο ετών, ξαπλωμένο μπροστά στο φέρετρο του Τζορτζ Μπους.

Ο Σάλι είχε δοθεί στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ τον περασμένο Ιούνιο προκειμένου να τον βοηθά στις καθημερινές του ασχολίες. Του είχε παραχωρηθεί από την οργάνωση America’s VetDogs, που στέλνει ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά να γίνουν βοηθοί σε βετεράνους ή εν ενεργεία ένστολους και διασώστες με αναπηρίες.

Ο Σάλι ήταν στο πλευρό του Τζορτζ Μπους και όταν εκείνος, παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, πήρε να ψηφίσει στις ενδιάμεσες εκλογές της 6ης Νοεμβρίου.

The 41st President accompanied by his two best friends — Jim Baker and Sully — discharging his civic duty and voting today. pic.twitter.com/1sSvkmWMQQ

— Jim McGrath (@jgm41) November 1, 2018