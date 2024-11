Τζορτζ Ουάσινγκτον: Ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που ο Σταλόνε τόλμησε να τον συγκρίνει με τον Τραμπ

Ο γνωστός ηθοποιός Σιλβέστερ Σταλόνε αποθέωσε τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο γκαλά του America First Policy Institute (AFPI) την Πέμπτη (14.11.2024) με μια σύντομη ομιλία στην οποία έφτασε να αποκαλέσει τον Τραμπ «δεύτερο Τζορτζ Ουάσινγκτον».

Μιλώντας στο κοινό στην εκδήλωση που διοργάνωσε το μη κερδοσκοπικό think-tank του Τραμπ, ο Σιλβέστερ Σταλόνε τον επαίνεσε ως «μυθικό χαρακτήρα», δηλώνοντας: «Κανείς στον κόσμο δεν θα μπορούσε να έχει καταφέρει αυτό που έκανε, γι’ αυτό νιώθω δέος».

Μάλιστα εξήγησε τη σύγκριση, υπενθυμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του Τζορτζ Ουάσινγκτον στη διαμόρφωση των ΗΠΑ.

«Όταν ο Τζορτζ Ουάσιγκτον υπερασπιζόταν τη χώρα του, δεν είχε ιδέα ότι θα άλλαζε τον κόσμο», σημείωσε. «Μαντέψτε τι; Έχουμε τον δεύτερο Τζορτζ Ουάσιγκτον».

Ο Σταλόνε ήταν ο τελευταίος ομιλητής της βραδιάς – μιλώντας μόνο για περίπου δύο λεπτά – πριν ο εκλεγμένος πρόεδρος Τραμπ ανέβει στη σκηνή.

Ξεκινώντας την ομιλία του, ο Σταλόνε άρχισε να μιλάει για τον χαρακτήρα του «Ρόκι» (σ.σ. από τη σειρά ταινιών πυγμαχίας στην προωταγωνίστησε ο ίδιος) και για το πώς περνούσε από μια μεταμόρφωση, αλλάζοντας ζωές, «όπως ακριβώς και ο πρόεδρος Τραμπ».

