USA TODAY: «Λήξη συναγερμού» στα γραφεία της εφημερίδας στη Βιρτζίνια

Όπως μετέδιδαν νωρίτερα τα αμερικανικά ΜΜΕ, στα γραφεία της USA TODAY στη Βιρτζίνια εισέβαλε ένας ένοπλος άνδρας, προκαλώντας συναγερμό, ενώ το προσωπικό της εφημερίδας απομακρύνθηκε για λόγους ασφαλείας.

Active shooter ‘false alarm’ at USA TODAY headquarters in Virginia…: Watching @TEGNA employees evacuated from their workplace after reports of an active shooter. Lots of police on scene. @wusa9 pic.twitter.com/dhypA7pZ8m — Andrea McCarren (@AndreaMcCarren)… https://t.co/7MHuxg78WL — 3 Notifications (@3notifications) August 7, 2019

Η αστυνομία της κομητείας του Φέρφαξ, στην πολιτεία της Βιρτζίνια, ανέφερε ότι δεν «βρήκε καμία απόδειξη για την παραμικρή βίαιη ενέργεια».

Οι συναγερμοί ακούγονταν μέσα στο κτίριο, ενώ πάνοπλοι αστυνομικοί με προστατευτικά γιλέκα περιπολούσαν στην περιοχή και ένα ελικόπτερο πετούσε από ψηλά.