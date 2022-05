Ο θάνατος του Βαγγέλη Παπαθανασίου σκόρπισε θλίψη στην παγκόσμια μουσική -και όχι μόνο- σκηνή, με τα μεγαλύτερα διεθνή ΜΜΕ να μεταδίδουν την είδηση για τον σπουδαίο Vangelis. Ο βραβευμένος με ‘Οσκαρ μουσικοσυνθέτης νοσηλευόταν με κορονοϊό σε νοσοκομείο, στο Παρίσι, και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

«Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο μεγάλος Έλληνας Βαγγέλης Παπαθανασίου έφυγε από τη ζωή αργά το βράδυ της Τρίτης 17 Μαΐου», αναφέρει η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου που εκπροσωπούσε τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου 1943 στην Αγριά Βόλου και ξεκίνησε να συνθέτει από την ηλικία των τεσσάρων ετών, ενώ έδωσε την πρώτη του δημόσια παράσταση στην ηλικία των έξι, χωρίς να έχει καμία μουσική εκπαίδευση. Ήταν αυτοδίδακτος παρά τις πιέσεις των γονιών του, αλλά και των δασκάλων του, που τον προέτρεπαν να κάνει μαθήματα μουσικής. Ωστόσο, σπούδασε κλασική μουσική, ζωγραφική και σκηνοθεσία στην Ακαδημία Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Έχει επηρεάσει την ανάπτυξη διαφορετικών μουσικών ειδών, ενώ θεωρείται πρωτεργάτης του ηλεκτρονικού ήχου. Είναι βραβευμένος με Όσκαρ για την μουσική της ταινίας «Οι δρόμοι της φωτιάς» το 1982. (Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερα)

Το Reuters ήταν από τα πρώτα ειδησιογραφικά πρακτορεία που μετέδωσαν την είδηση. «Κάποτε ο Vangelis είπε ότι το μουσικό κομμάτι, που του χάρισε ένα Όσκαρ και ήταν στην κορυφή των charts για εβδομάδες, ήταν εν μέρει ένας φόρος τιμής στον πατέρα του, ο οποίος ήταν δεινός ερασιτέχνης δρομέας», αναφέρει στο τηλεγράφημά του. «Είναι απλώς ένα άλλο μουσικό κομμάτι», είπε σε μια συνέντευξή του, συνεχίζει το ειδησιογραφικό πρακτορείο.

Την είδηση θανάτου του Βαγγέλη Παπαθανασίου μετέδωσε και ο Guardian κάνοντας λόγο για τον «μουσικό του οποίου το συνθετικό έργο έφερε τεράστια δραματική τέχνη στα soundtrack ταινιών».

Vangelis, composer of Chariots of Fire and Blade Runner soundtracks, dies aged 79 https://t.co/YJdC21UhNG — The Guardian (@guardian) May 19, 2022

Το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) με έκτακτο τηλεγράφημά του μετέδωσε ότι παγκοσμίου φήμης μουσικοσυνθέτης Vangelis έφυγε από την ζωή σε ηλικία 79 ετών, κάνοντας εκτενή αναφορά στο έργο του.

#UPDATE "Blade Runner" and "Chariots of Fire" composer Vangelis, the Oscar-winning electronic music pioneer whose distinctive musical style defined a generation of film soundtracks, has died aged 79, Greece's prime minister said on Thursdayhttps://t.co/W772C7yW0W — AFP News Agency (@AFP) May 19, 2022

Για τον Βαγγέλη Παπαθανασίου έγραψαν επίσης το Rolling Stone και το Variety, αναφέροντας – εκτός από το σπουδαίο έργο του – το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Rest in peace Vangelis, the Oscar-winning composer of 'Chariots of Fire' and 'Blade Runner.' The influential electronic musician also co-founded cult prog-rock band Aphrodite’s Child. https://t.co/YqLQnIIZGv — Rolling Stone (@RollingStone) May 20, 2022

Vangelis, Oscar-Winning Composer for ‘Chariots of Fire,’ Dies at 79 https://t.co/VZM6O0AHLW — Variety (@Variety) May 19, 2022

Με εκτενή τους δημοσιεύματα, στον θάνατο του Vangelis αναφέρθηκαν επίσης η Daily Mail και η Whashinghton Post, παρουσιάζοντας τους σταθμούς της μεγάλης του καριέρας.

Vangelis, the Greek composer of Chariots of Fire's legendary electronic theme music, dies aged 79 https://t.co/OxdIYAEN3l — Daily Mail Online (@MailOnline) May 19, 2022