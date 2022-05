Τον γύρο του κόσμου κάνει από χθες η είδηση για τον θάνατο του Βαγγέλη Παπαθανασίου, με τα μεγαλύτερα διεθνή ΜΜΕ να φιλοξενούν δημοσιεύματα για τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Vangelis που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Μεταξύ των ανθρώπων που έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν ήταν και ο Έλον Μασκ.

Ο βραβευμένος με ‘Οσκαρ Βαγγέλης Παπαθανασίου νοσηλευόταν με κορονοϊό σε νοσοκομείο, στο Παρίσι. «Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο μεγάλος Έλληνας Βαγγέλης Παπαθανασίου έφυγε από τη ζωή αργά το βράδυ της Τρίτης 17 Μαΐου», αναφέρει η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου που εκπροσωπούσε τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο θάνατος του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη σκόρπισε θλίψη στην παγκόσμια μουσική – και όχι μόνο – σκηνή. Μεταξύ των ανθρώπων που έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν ήταν και ο Έλον Μασκ. Ο δισεκατομμυριούχος και ισχυρός άνδρας των Tesla, SpaceX και πλέον και του Twitter με ανάρτησή του αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

«Καληνύχτα, γλυκέ μαέστρο, κι αγγέλων φτερουγίσματα ας σε νανουρίζουν» έγραψε ο Έλον Μασκ, αποχαιρετώντας τον Vangelis.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Good night, sweet maestro, and flights of angels sing thee to thy rest pic.twitter.com/sqiY8iHS41