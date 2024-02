Βαλένθια: Φόβοι ότι οι 19 αγνοούμενοι είναι νεκροί από τη φωτιά – Δραματική διάσωση ζευγαριού

Τραγικός είναι ο απολογισμός της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε σε πολυκατοικία στη Βαλένθια της Ισπανίας, καθώς εικάζεται ότι οι αγνοούμενοι πιθανόν να έχουν χάσει τη ζωή τους.

Επίσημα οι αρχές έχουν δώσει ότι οι νεκροί από τη φωτιά στη Βαλένθια είναι τέσσερις, ωστόσο, όσοι έμειναν μέσα στη φλεγόμενη πολυκατοικία θεωρείται απίθανο να είναι ζωντανοί.

Οι εικόνες με τις πύρινες γλώσσες να ξεπηδούν από το κτίριο κάνουν τον γύρο του κόσμου με το περιστατικό να ξυπνά μνήμες από την καταστροφή του Grenfell Tower στη Βρετανία.

Η πολυκατοικία στη Βαλένθια έπιασε φωτιά γύρω στις 5.30 το απόγευμα της Πέμπτης (22.02.2024), παγιδεύοντας αρκετούς από τους περισσότερους από 400 άτομα που έμεναν εκεί.

Δραματικά πλάνα δείχνουν έναν άνδρα να πηδά ένα φουσκωτό χαλάκι για να γλιτώσει από τη μανιασμένη φωτιά, ενώ άλλοι ιδιοκτήτες σπιτιού περιμένουν τη διάσωση στις βεράντες τους καθώς οι φλόγες έκλεισαν γύρω τους.

Μάρτυρες περιέγραψαν πώς η φωτιά κατέκλυσε ολόκληρο το τετράγωνο «σαν φελλός», με τις φλόγες να εξαπλώνονται «σε λίγα λεπτά» και να κινούνται μέσα από τον κεντρικό κτίριο και στη συνέχεια σε ένα διπλανό κτίριο.

Η δημόσια τηλεόραση της Ισπανίας TVE ανέφερε ότι υπήρχαν περισσότερα από 130 διαμερίσματα στο κτιριο, το οποίο γρήγορα έχει παρανάλωμα του πυρός.

UPDATE: A massive fire has engulfed a 14-story building in Valencia’s El #Campanar neighborhood in Spain since approximately 5:30 PM.



Fire crews are working to rescue at least two individuals trapped on a balcony while flames surround them. One person has jumped from the… pic.twitter.com/gxZOf4AfGa — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 22, 2024

Η φωτιά έχει ελεγχθεί με τους πυροσβέστες να ετοιμάζονται να μπουν στο κτίριο προκειμένου να αναζητήσουν ανθρώπους.

Η πολυκατοικία, στην περιοχή Campanar, είχε επενδυθεί από πολυουρεθάνης που είναι εύφλεκτη.

Το υλικό είναι νόμιμο αλλά δεν χρησιμοποιείται πλέον ευρέως αφού συνδέθηκε με την πυρκαγιά του Grenfell Tower το 2017, με μια έρευνα για την καταστροφή να λέγεται ότι πολυουρεθάνη και άλλα εύφλεκτα υλικά είχαν χρησιμοποιηθεί στο κτίριο.

Οι πυροσβέστες παραδέχτηκαν χθες το βράδυ ότι δεν αναμένουν ότι κανένας από τους αγνοούμενους θα έχει επιζήσει από τη φωτιά – η αιτία της οποίας είναι προς το παρόν άγνωστη.

#BREAKING: VALENCIA HIGH-RISE ENGULFED IN FLAMES. RESIDENTS TRAPPED ON UPPER FLOORS AS FIRE SPREADS RAPIDLY ACROSS FACADE. SMOKE VISIBLE FROM NEARBY CITIES. DESPERATE ATTEMPTS TO ESCAPE TO ADJACENT BUILDINGS. URGENT RESCUE MISSION UNDERWAY. pic.twitter.com/MHq95FZwCK — Genius Bot X (@GeniusBotX) February 22, 2024

Ο Χόρχε Σουάρες, υποδιευθυντής της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης στη Βαλένθια, δήλωσε χθες το βράδυ ότι 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον έξι πυροσβέστες, τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά.

Επιβεβαιώνοντας τους φόβους ότι θα υπάρξουν θύματα, είπε: «Πρέπει να επιβεβαιώσουμε τις χειρότερες προβλέψεις.Τέσσερις άνθρωποι έχουν πεθάνει. Μπορούμε τώρα να το επιβεβαιώσουμε, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες αυτή τη στιγμή.

BREAKING: A massive fire engulfs a 14-story building, trapping families on burning balconies, prompting rescue efforts in Campanar, Valencia, Spain. pic.twitter.com/Qxi2sAzi9e — Calay News (@calaycorpnews) February 22, 2024

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τραυματίστηκαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων εννέα άνδρες ηλικίας από 25 έως 57 ετών, τέσσερις γυναίκες ηλικίας από 27 έως 81 ετών και ένα επτάχρονο αγόρι. Δώδεκα από αυτούς φαίνεται να παραμένουν στο νοσοκομείο, από τα μεσάνυχτα χθες.

Περισσότερες λεπτομέρειες άρχισαν να προκύπτουν σήμερα το πρωί για τη δραματική διάσωση ενός ζευγαριού παγιδευμένου στον έβδομο όροφο σε εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Ο άνδρας και η γυναίκα ήταν εγκλωβισμένοι στο μπαλκόνι του έβδομου ορόφου τους για σχεδόν δύο ώρες προτού διασωθούν από τους πυροσβέστες που είχαν ανέβει εκεί με γερανό.

Spain



Exciting rescue of two people in the Valencia fire.



This is the moment in which firefighters from the Valencian Community accessed the balcony of one of the homes of the Valencia building destroyed by flames with a ladder.



Firefighters have constantly cooled the balcony… pic.twitter.com/6zhK1Mn56M — Abhay (@AstuteGaba) February 22, 2024

Το ζευγάρι ακούστηκε να φωνάζει για βοήθεια καθώς οι διασώστες τους προσπαθούσαν να τους ηρεμήσουν και το σκοτάδι έπεσε στην περιοχή.