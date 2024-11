Βαλένθια: Χιλιάδες οργισμένοι διαδηλωτές φώναξαν «δολοφόνοι» για τη χαοτική αντιμετώπιση των πλημμυρών από το κράτος

Χιλιάδες διαδηλωτές έκαναν πορεία στους δρόμους της Βαλένθια της νοτιοανατολικής Ισπανίας για να καταγγείλουν τη διαχείριση των πλημμυρών, που άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 220 νεκρούς και δεκάδες αγνοούμενους στα τέλη Οκτωβρίου.

Φωνάζοντας «δολοφόνοι», χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν το Σάββατο (09.11.2024) τους δρόμους της Βαλένθια, για την «ανύπαρκτη» διαχείριση από τους πολιτικούς των φονικών πλημμυρών.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αργά το απόγευμα του Σαββάτου μπροστά από το δημαρχείο της Βαλένθια πριν κάνουν πορεία προς την έδρα της περιφέρειας, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Μεγάλο μέρος του θυμού έχει στόχο τον πρόεδρο της περιφέρειας της Βαλένθια, Κάρλος Μαθόν (δεξιό Λαϊκό Κόμμα, PP), όμως ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ επικρίνεται επίσης δριμύτατα στις τάξεις των διαδηλωτών.

Ο περιφερειάρχης και ο πρωθυπουργός κατηγορούνται ότι υποτίμησαν τους κινδύνους και για κακό συντονισμό των επιχειρήσεων διάσωσης μετά τις πλημμύρες της 29ης Οκτωβρίου.

Η Άνα ντε λα Ρόσα, 30 ετών, εκφράζει τη λύπη της «για τους πολιτικούς πολέμους ενώ δεν ήταν η στιγμή γι’ αυτούς επειδή οι πολίτες είχαν ανάγκη βοήθεια και δεν τους δινόταν». Ζητάει «δικαιοσύνη» γι’ αυτό που χαρακτηρίζει «ανθρωποκτονίες από αμέλεια».

BREAKING: Thousands of protesters have gathered in Valencia this evening after flooding killed over 220 people in eastern Spainhttps://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/ApS7UDz6sb