Τέσσερις από τις πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνορεύουν με τη Ρωσία άρχισαν να απαγορεύουν την είσοδο σε Ρώσους τουρίστες χθες τα μεσάνυχτα, λέγοντας ότι δεν θα πρέπει να ταξιδεύουν ενώ η χώρα τους είναι σε πόλεμο με την Ουκρανία.

Η Πολωνία, η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία επέβαλαν νέους περιορισμούς, ενώ η Φινλανδία αποφάσισε να κρατήσει ανοικτά τα σύνορα αν και έχει μειώσει τον αριθμό των ραντεβού στα προξενεία για Ρώσους ταξιδιώτες που θέλουν να βγάλουν βίζα.

Η κίνηση ήταν η τελευταία μιας σειράς κυρώσεων και άλλων μέτρων που ελήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα κράτη-μέλη της από τότε που η Μόσχα εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Η ΕΕ έχει απαγορεύσει όλες τις πτήσεις από τη Ρωσία, αφήνοντας διαθέσιμες μόνο τις οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις, ενώ αυτό τον μήνα συμφώνησε να περιορίσει την έκδοση βίζας για ελεύθερη μετακίνηση στη ζώνη Σένγκεν.

Η σημερινή απαγόρευση εισόδου στοχεύει σε τουρίστες και εξαιρεί Ρώσους αντιφρονούντες που ζητούν προστασία στην ΕΕ μαζί με οδηγούς φορτηγών, πρόσφυγες και μόνιμους κατοίκους χώρων της ΕΕ, καθώς και εκείνους που επισκέπτονται μέλη των οικογενειών τους.

