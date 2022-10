Μετά τα «Ηλιοτρόπια» του Βαν Γκογκ και το διάσημο πίνακα του Μονέ «Θημωνιές», στα οποία ακτιβιστές πέταξαν τοματοχυμό και πουρέ αντίστοιχα, σειρά φαίνεται πως είχε ένα κέρινο ομοίωμα του Βασιλιά Κάρολου στο μουσείο της Μαντάμ Τισό.

Οι ακτιβιστές της ομάδας «Just Stop Oil» – που με τις «επιθέσεις» τους σε διάσημα έργα τέχνης κατάφεραν να γίνουν γνωστοί – αυτή τη φορά στόχευσαν σε ένα κέρινο ομοίωμα στο μουσείο της Μαντάμ Τισό. Φυσικά, δεν διάλεξαν ένα απλό ομοίωμα, αλλά αυτό του Βασιλιά Καρόλου.

Οι ακτιβιστές κατάφεραν να πλησιάσουν τα κέρινα ομοιώματα της βασιλικής οικογένειας και άλειψαν τούρτα στο άγαλμα του Βασιλιά Κάρολου.

Η οργάνωση ανέβασε και σχετικό βίντεο στο Twitter, όπου διακρίνονται δύο άτομα να πλησιάζουν το ομοίωμα, να αποκαλύπτουν το μήνυμα που είχαν γραμμένο στις μπλούζες τους – «Just stop oil» – και στη συνέχεια να πετούν τούρτες στο πρόσωπο του κέρινου Καρόλου.

🎂 BREAKING: JUST STOP OIL CAKES THE KING 🎂



👑 Two supporters of Just Stop Oil have covered a Madame Tussauds waxwork model of King Charles III with chocolate cake, demanding that the Government halts all new oil and gas licences and consents.#FreeLouis #FreeJosh #A22Network pic.twitter.com/p0DJ8v3XVB