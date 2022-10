Μετά την τοματόσουπα που πέταξαν ακτιβίστριες της βρετανικής «Just Stop Oil» στον πίνακα «Ηλιοτρόπια» του Βίνσεντ Βαν Γκογκ στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, άλλοι ακτιβιστές πέταξαν έτοιμο πουρέ στον πίνακα «Θυμωνιές» του Μονέ στο μουσείο Μπαρμπερίνι της Γερμανίας.

Οι ακτιβιστές της οργάνωσης Letzte Generation (μτφ. Τελευταία Γενιά), θέλοντας να στείλουν μήνυμα για την κλιματική αλλαγή, πέταξαν πουρέ στον πίνακα του Μονέ, που εκτίθεται στο μουσείο Μπαρμπερίνι της Γερμανίας. Το εμβληματικό έργο τέχνης έχει αξία 110 εκατ. δολάρια!

Ωστόσο, όπως αναφέρουν και τα διεθνή ΜΜΕ, ο πίνακας του 1890 προστατευόταν από ειδικό γυαλί, μια συνηθισμένη τακτική των μουσείων για να διατηρούνται τα έργα τέχνης, ειδικά αν είναι τόσο παλιά.

❗️So-called eco-activists from Letzte Generation (Last Generation) threw mashed potatoes at Claude Monet "Les Meules" painting at the #Potsdam Barberini museum in #Germany.



The iconic artwork was sold for $110million in 2019.



Presumably, the painting was protected by glass. pic.twitter.com/zePcadjM58