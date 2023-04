Ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρίγκιπας Χάρι είναι στα… μαχαίρια και αυτό είναι γνωστό παντού. Το έδειξε άλλωστε με τον πιο εμφατικό τρόπο και ο ίδιος ο πρίγκιπας Χάρι με τα όσα έγραψε για τη σχέση του με τον πατέρα του στην αυτοβιογραφία του «Spare», όπου έδειξε το… χάσμα ανάμεσά τους και τις κακές του σχέσεις με την οικογένειά του.

Το νέο βιβλίο «Ο Βασιλιάς μας» («Our King») του βασιλικού συντάκτη Ρόμπερτ Τζόμπσον αποκάλυψε άλλο ένα επεισόδιο ανάμεσα στον βασιλιά Κάρολο και τον πρίγκιπα Χάρι, που έδειξε ότι έχουν… γίνει από δυο χωριά και είχε ως σημείο… τριβής την Μέγκαν Μαρκλ.

Ο συγγραφέας του βιβλίου αναφέρει ότι κάποια στιγμή ο πρίγκιπας Χάρι περίμενε από τον βασιλιά Κάρολο να συμπεριλάβει την Μέγκαν Μαρκλ στο… βασιλικό μισθολόγιο. Ο μονάρχης της Βρετανίας, όμως, άδειασε τον γιο του, ο οποίος έγινε… μπαρούτι.

Ο Ρόμπερτ Τζόμπσον περιέγραψε στο βιβλίο έναν διάλογο του πρίγκιπα Χάρι με τον αδελφό του πρίγκιπα Γουίλιαμ για το όλο θέμα, στο οποίο παρενέβη και ο βασιλιάς Κάρολος.

