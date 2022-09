Η 9η Σεπτεμβρίου 2022 είναι ακόμα μία ημερομηνία που γράφεται στην παγκόσμια Ιστορία, καθώς ο Κάρολος Γ’ απευθύνθηκε για πρώτη φορά στο λαό της Βρετανίας ως βασιλιάς, μετά τον θάνατο της μητέρας του, βασίλισσας Ελισάβετ.

“Της οφείλω ένα τεράστιο χρέος”, είπε αρχικά ο βασιλιάς Κάρολος, συνεχίζοντας πως “η βασίλισσα Ελισάβετ έζησε μία πλούσια ζωή. Η υπόσχεση που έδωσε να υπηρετεί τη χώρα είναι σημαντική”.

“Η ζωή μου φυσικά θα αλλάξει. Δεν θα μπορώ να αφιερώνω τόσο πολύ χρόνο και ενέργεια στα φιλανθρωπικά ιδρύματα… Επίσης είναι εποχή αλλαγών και για την οικογένεια μου. Η Καμίλα είναι στο πλευρό μου και γίνεται βασιλική σύζυγος και ξέρω ότι θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της”.

Στη συνέχεια, εξέφρασε την πεποίθηση του, ότι ο διάδοχος του, Γουίλιαμ, “θα συνεχίσει να εμπνέει τους ανθρώπους”, ενώ εξέφρασε την αγάπη του στον Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ “που συνεχίζουν να χτίζουν τις ζωές τους στο εξωτερικό”.

Ολοκληρώνοντας το διάγγελμα του, ο βασιλιάς Κάρολος εμφανώς συγκινημένος, είπε απευθυνόμενος στη μητέρα του βασίλισσα Ελισάβετ: “Καθώς ξεκινάς το τελευταίο σου ταξίδι για να συναντήσεις τον πολυαγαπημένο μου πατέρα… Σε ευχαριστώ για την αγάπη, την αφοσίωση στην οικογένεια μου και την οικογένεια των εθνών. Εύχομαι οι άγγελοι να σε οδηγήσουν στην ανάπαυση, τραγουδώντας”.

BREAKING: King Charles III: "Whatever may be your background or beliefs, I shall endeavor to serve you with loyalty, respect, and love—as I have throughout my life."



LIVE UPDATES: https://t.co/jRITDFfuqF pic.twitter.com/djAjG6325u