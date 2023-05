Τα 52 άτομα που συνελήφθησαν χθες (6.5.2023) στο Λονδίνο από την αστυνομία στην αντιμοναρχική διαδήλωση που έγινε στη διάρκεια της στέψης του βασιλιά Καρόλου έμειναν στη φυλακή σχεδόν 16 ώρες, πριν αφεθούν ελεύθεροι.

Στην πρωτεύουσα της Βρετανίας έγινε μια μεγάλη σε όγκο διαδήλωση από οργανώσεις πολέμιων της μοναρχίας χθες, στην οποία το κεντρικό σύνθημα για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου ήταν: «Δεν είναι ο βασιλιάς μου», ενώ πολλοί από τους αντιμοναρχικούς φορούσαν μπλούζες που έγραφαν το μότο αυτό και φυσικά είχαν και ανάλογα πανό και πλακάτ.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία συνέλαβε συνολικά 52 άτομα στη διαδήλωση κατά της στέψης του βασιλιά Καρόλου και της μοναρχίας στη Βρετανία, κατάσχεσε τις σημαίες και τα πλακάτ τους και τους οδήγησε στα κρατητήρια. Οι… αντιφρονούντες αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι σήμερα (7.5.2023) μετά από 16 ώρες.

«Οι συλλήψεις αποτελούν επίθεση στη Δημοκρατία»

Ο Γκράχαμ Σμιθ επικεφαλής ενός εκ των αντιμοναρχικών οργανώσεων, της ομάδας Republic που ήταν μεταξύ των 52 ατόμων που συνελήφθησαν την ημέρα της στέψης του βασιλιά Καρόλου εξαπέλυσε μύδρους κατά της αστυνομίας και για τις συλλήψεις, αλλά και για την 16ωρη κράτηση.

Protestors arrested as they unload 'Not my King' placards ahead of Coronation



Forget the pomp & circumstance of the occasion, this should terrify all who value democracy & human rights



#NotMyKing #Coronation2023 #Coronation #KingCharles #CharlesIII

In London this morning, ahead of the coronation of King Charles III, anti-monarchy protestors have been arrested and had masses of placards confiscated



This is despite the Met Police stating that protests would be allowed less than two days ago.



We expect more to follow.

«Δεν υπάρχει πλέον δικαίωμα για ειρηνικές διαμαρτυρίες στο Ηνωμένο Βασίλειο», είπε ο Γκράχαμ Σμιθ.

Ο επικεφαλής της οργάνωσης Republic μίλησε για «επίθεση» στη Δημοκρατία και τόνισε ότι η Αστυνομία πρέπει να ντρέπεται.

«Χθες, καθώς προετοιμαζόμασταν για μια ειρηνική και νόμιμη διαμαρτυρία, μια σειρά μελών από της οργάνωσης Republic συνελήφθησαν και κρατήθηκαν για το υπόλοιπο της ημέρας. Αυτές οι συλλήψεις αποτελούν άμεση επίθεση στη δημοκρατία μας και στα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ανθρώπου στη χώρα. Κάθε αστυνομικός που εμπλέκεται πρέπει να σκύψει το κεφάλι του από ντροπή», είπε ο επικεφαλής της αντιμοναρχικής οργάνωσης.

'NOT MY KING:' Anti-Monarchy protestors in London, UK demonstrate by the THOUSANDS on backdrop of Charles III coronation.



The protests, lead by anti-monarchy group "Republic" swiftly met by police crackdown, with group leader Graham Smith coming under arrest

Subscribe… pic.twitter.com/nilfhO9Ifb — Daniella Modos – Cutter -SEN (@DmodosCutter) May 6, 2023

Don't be surprised, We live in the 21st century.



'#NotMyKing ' protestors arrested during coronation of King Charles III

Ο Γκράχαμ Σμιθ τόνισε ότι οι συλλήψεις ήταν προκαθορισμένες. «Δεν έδειξαν κρίση, κοινή λογική και στοιχειώδη ευπρέπεια. Αυτή ήταν μια βαριά ενέργεια. Είχε τη μορφή προκαθορισμένης σύλληψης. Οι συλλήψεις θα γίνονταν ανεξάρτητα από τις ενέργειές μας».

Η Διοικητής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Κάρεν, Φίντλεϊ αναγνώρισε τις ανησυχίες για τη σύλληψη διαδηλωτών, αλλά υπερασπίστηκε τις ενέργειες της Σκότλαντ Γιαρντ, λέγοντας: «Χρέος μας είναι να ενεργούμε σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε συνολικά 52 άτομα στην αντιμοναρχική διαδήλωση στην στέψη του βασιλιά Καρόλου με κατηγορίες για καυγάδες, διασάλευση της δημόσιας τάξης και συνωμοσία για την πρόκληση δημόσιας αναταραχής.