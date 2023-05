Μία ιστορική ημέρα αλλά και μια ημέρα μεγάλης χαράς για τη βασιλική οικογένεια ήταν η χθεσινή, ημέρα στέψης, του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα.

Αμέτρητα φωτογραφικά στιγμιότυπα κυκλοφορούν από χθες, με τον βασιλιά και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, που ήταν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα, καταγράφονται σε στιγμιότυπα πιο ευτυχισμένοι από ποτέ.

Χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία τους από το μπαλκόνι, στην οποία κοιτάζουν ο ένας τον άλλον όλο αγάπη.

Η βασιλική οικογένεια θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της κι έτσι, εκτός από τα ειδησεογραφικά πρακτορεία, φωτογραφίες δημοσίευσε τόσο η επίσημη ιστοσελίδα της βασιλικής οικογένειας όσο και οι σελίδες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μία από τις φωτογραφίες που επέλεξε προς δημοσίευση η βασιλική οικογένεια, φαίνεται το βασιλικό ζεύγος στο μπαλκόνι, με τον φωτογράφο να βρίσκεται πίσω του ενώ τον ουρανό «σχίζουν» τα αεροσκάφη της βασιλικής αεροπορίας.

Σε άλλο «πακέτο» φωτογραφιών, περιλαμβάνονται άλλα στιγμιότυπα από την ημέρα της στέψης, με το βασιλικό ζεύγος να χαιρετάει το πλήθος, την χρυσή άμαξα που το μετέφερε αλλά και τον Κάρολο, δευτερόλεπτα μετά τη στέψη του, φορώντας το στέμμα του και κρατώντας το σκήπτρο.

