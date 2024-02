Βασιλιάς Κάρολος: Σοκαρισμένος ο βρετανικός Τύπος για τον καρκίνο του 75χρονου μονάρχη

«Ο Βασιλιάς έχει καρκίνο», είναι ο τίτλος των περισσότερων βρετανικών εφημερίδων της Τρίτης 6 Φεβρουαρίου. Μέρος των υποχρεώσεων του Καρόλου θα αναλάβει ο διάδοχος του θρόνου, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ.

«Ο Βασιλιάς έχει καρκίνο», είναι ο ψύχραιμος τίτλος των Times και Daily Telegraph, που δημοσιεύουν σε μεγάλο μέγεθος τη φωτογραφία του μονάρχη που έδωσε χθες το βράδυ στη δημοσιότητα το Μπάκιγχαμ συνοδευόμενη από την ανακοίνωση των Ανακτόρων και υπογραμμίζουν ότι ο βασιλιάς είναι «όσο αισιόδοξος θα μπορούσε να είναι» σε αυτή την κατάσταση.

Η Mirror κυκλοφορεί σήμερα με πρωτοσέλιδο τίτλο «Το Σοκ» που ένιωσε το βρετανικό έθνος, χαρακτηρίζοντας την ανακοίνωση του παλατιού «βόμβα» και τονίζοντας ότι το καλόηθες πρόβλημα που εμφάνισε ο βασιλιάς στον προστάτη, για το οποίο χειρουργήθηκε και παρέμεινε για περίπου δέκα μέρες για νοσηλεία, «πιθανόν να του έσωσε τη ζωή».

«Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε η μοίρα της βασιλικής οικογένειας και του Ηνωμένου Βασιλείου μαζί της», υπογραμμίζει η Daily Telegraph, η οποία επισημαίνει την αλλαγή εποχής από την περίοδο του βασιλιά Γεωργίου ΣΤ’, παππού του Καρόλου Γ’, ο οποίος είχε αποκρύψει τα σοβαρά προβλήματα υγείας του πριν από το θάνατό του το 1952.

Η Daily Mail σκιαγραφεί το πορτρέτο ενός μάχιμου βασιλιά, «βαθιά ευγνώμονα» που οι γιατροί «εντόπισαν νωρίς» τον καρκίνο του. «Ανακάμψτε γρήγορα Μεγαλειότατε, η χώρα σας χρειάζεται», προτρέπει η εφημερίδα.

Ο βασιλικός βιογράφος Κρίστοφερ Γουίλσον επισημαίνει επίσης στην Daily Telegraph ότι ο Κάρολος έχει «τον έρωτα της ζωής του πλάι του», «τον βράχο του», τη βασίλισσα Καμίλα, για να τον βοηθήσει να ξεπεράσει αυτή τη δοκιμασία.

Η Mirror έχει πρωτοσέλιδο τίτλο το λογοπαίγνιο «In Camilla We Trust» (Σ.τ.Σ: από το “In God we trust”, δηλαδή “Τον Θεό Εμπιστευόμαστε”, από τη φράση που τυπώθηκε την 1η Οκτωβρίου 1957 σε όλα τα χαρτονομίσματα του δολαρίου, με εντολή του τότε προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντουάιτ Αϊζενχάουερ).

Η εφημερίδα σημειώνει τη δραστική αλλαγή της εικόνας μιας βασίλισσας, η οποία υπήρξε ερωμένη του βασιλιά όταν εκείνος ήταν παντρεμένος με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, και η οποία «ήταν κάποτε παρίας», ενώ «τώρα ηγείται της Εταιρείας (The Firm)», όπως αποκαλούν τη βασιλική οικογένεια».

Δείτε πρωτοσέλιδα βρετανικών εφημερίδων με κύριο θέμα τον καρκίνο του Βασιλιά Καρόλου:

Όπως επισημαίνει το δελτίο Τύπου του Μπάκιγχαμ, ήδη από χθες, Δευτέρα, ξεκίνησε η θεραπεία του Βασιλιά, ενώ οι γιατροί έχουν συστήσει στον 75χρονο Βρετανό μονάρχη να απέχει από τις δημόσιες εμφανίσεις του.

Έτσι, αποφασίστηκε ότι μέρος των υποχρεώσεων του θα αναλάβει ο διάδοχος του θρόνου, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ. Παρ’ όλα αυτά ο Κάρολος θα εξακολουθήσει να ασκεί τα λεγόμενα «κρατικά του καθήκοντα», δηλαδή να συναντά κάθε εβδομάδα τον πρωθυπουργό, Ρίσι Σούνακ, και να υπογράφει κρατικά έγραφα.

Η ανακοίνωση του παλατιού σημειώνει, επίσης, ότι ο καρκίνος εντοπίστηκε σε εξετάσεις που έκανε για την πρόσφατη επέμβαση στο προστάτη.

«Εντοπίστηκε κάτι στο οργανισμό του, που ανησύχησε τους γιατρούς», λέει χαρακτηριστικά το παλάτι, επισημαίνοντας παράλληλα πως «οι διαγνωστικές εξετάσεις που ακολούθησαν εντόπισαν μια μορφή καρκίνου».

Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη ούτε πού βρίσκεται ο καρκίνος ούτε πολύ περισσότερο το στάδιο της ανάπτυξης του. Αν και πολλά δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι είναι σε αρχική μορφή. Γι’ αυτό και ο Βασιλιάς δεν ανησυχεί και είναι εξαιρετικά αισιόδοξος για την πορεία της ασθένειάς του, όπως επισημαίνει η Daily Mail.

O Βασιλιάς ενημέρωσε τηλεφωνικά για την κατάσταση της υγείας του και τους δύο γιους του πριν βγει η ανακοίνωση από το παλάτι.

Ο πρίγκιπας Χάρι, που ζει στις ΗΠΑ με την οικογένειά του, θα ταξιδέψει τις επόμενες μέρες για το Λονδίνο για να βρεθεί κοντά στον πατέρα του.

Δείτε πρωτοσέλιδα του διεθνούς Τύπου για τον 75χρονο Βρετανό μονάρχη:

The news of King Charles’ cancer diagnosis has prompted good wishes from world leaders and made headlines around the globe, with tributes from across his realms, the Commonwealth countries and beyond ⬇️ https://t.co/dspFMbuzq4