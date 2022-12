Πολλοί ήταν οι θάνατοι μεγάλων και γνωστών προσωπικοτήτων και μέσα στο 2022.

Ο τεράστιος Βαγγέλης Παπαθανασίου, η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ αλλά φυσικά και ο «βασιλιάς» Πελέ είναι ανάμεσα στους θανάτους γνωστών παγκόσμιων προσωπικοτήτων του 2022.

Στη λίστα είναι και θάνατοι που συντάραξαν την υφήλιο και προκάλεσαν σφοδρές διαμαρτυρίες, όπως αυτοί της Σιρίν Αμπού Άκλεχ και της Μαχσά Αμινί.

Στη λίστα βρίσκονται και Έλληνες οι οποίοι είχαν πολύ μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα ανά μήνα

Ιανουάριος

– 6: Σίντνεϊ Πουατιέ, 94 ετών, ηθοποιός- θρύλος, ο πρώτος μαύρος σταρ του Χόλιγουντ.

– 11: Νταβίντ Σασόλι, 65 ετών, Ιταλός σοσιαλδημοκράτης και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

– 14 : Ρικάρντο Μποφίλ, 82 ετών, Ισπανός αρχιτέκτονας που υπέγραψε περισσότερα από 1.000 έργα σε όλο τον κόσμο.

– 15: Νίνο Τσερούτι, 91 ετών, διάσημος Ιταλός σχεδιαστής μόδας.

– 20: Έλζα Σοάρες, 91 ετών, η μαύρη ντίβα του βραζιλιάνικου τραγουδιού. Μια από τις πιο εμβληματικές τραγουδίστριες της σάμπα, που ηχογράφησε 36 άλμπουμ και τραγούδησε στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Βραζιλίας το 2016.

– 20: “Meat Loaf” (Μάρβιν Λι ΑΝΤΕΪ), 74 ετών, Αμερικανός σταρ της ροκ, διάσημος για το “Bat Out of Hell”, ένα από τα άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών.

– 23: Τιερί Μιγκλερ, 73 ετών, Γάλλος σχεδιαστής μόδας.

Φεβρουάριος

– 2: Μόνικα Βίτι, 90 ετών, Ιταλίδα σταρ και μούσα του Μικελάντζελο Αντονιόνι.

– 10: Λικ Μοαντανιέ, 89 ετών, Γάλλος ιολόγος, βραβευμένος με Νόμπελ Ιατρικής για την ανακάλυψη του ιού HIV.

Μάρτιος

– 13: Γουίλιαμ Χαρτ, 71 ετών, Αμερικανός ηθοποιός, διάσημος για τους ρόλους σε πασίγνωστες ταινίες, όπως Η Μεγάλη Ανατριχίλα (The Big Chill, 1983), βραβευμένος με Όσκαρ Α΄ανδρικού ρόλου για Το Φιλί της Γυναίκας Αράχνης (Kiss of the Spider Woman, 1985).

– 23: Μαντλίν Ολμπράιτ, 84 ετών, η πρώτη γυναίκα υπουργός Εξωτερικών στις ΗΠΑ (1997-2001).

– 25: Τέιλορ Χόκινς, 50 ετών, ντράμερ των Foo Fighters.

Απρίλιος

– 6: Βλαντίμιρ Ζιρινόφσκι, 75 ετών, υπερεθνικιστής της Ρωσίας.

-8: Μίμι Ράινχαρντ, 107 ετών, γραμματέας του Όσκαρ Σίντλερ, που συνέταξε τη διάσημη λίστα του Γερμανού βιομηχάνου σώζοντας περισσότερους από 1.000 Εβραίους κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

– 13: Μισέλ Μπούκε, 96 ετών, ηθοποιός, θρύλος του γαλλικού θεάτρου.

-16: Ροσάριο Ιμπάρα, 95 ετών, εμβληματική Μεξικανή υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

-17: Κατρίν Σπαακ, 77 ετών, Βελγοϊταλίδα ηθοποιός, ηγερία του ιταλικού μεταπολεμικού σινεμά.

-17: Ράντου Λουπου, 76 ετών, Ρουμάνος πιανίστας, θρύλος της κλασικής μουσικής.

-19: Κάνε Τανάκα, 119 ετών, Γιαπωνέζα που είχε αναγνωριστεί επισήμως ως ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Η Κάνε Τανάκα γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου του 1903 στη Φουκουόκα (νοτιοανατολική Ιαπωνία). Εκείνη τη χρονιά οι αδελφοί Ράιτ πραγματοποίησαν την πρώτη μηχανοκίνητη πτήση και η Μαρί Κιουρί έγινε η πρώτη γυναίκα που τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ.

Μάιος

– 11: Σιρίν Αμπου Άκλεχ, 51 ετών, Παλαιστινιοαμερικανίδα δημοσιογράφους του Al Jazeera που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη.

– 19: Βαγγέλης Παπαθανασίου, 79 ετών, ο μεγάλος Έλληνας συνθέτης.

– 26: Ρέι Λιότα, 67 ετών, Αμερικανός ηθοποιός, πρωταγωνιστής της δημοφιλούς ταινίας του Μάρτιν Σκορσέζε «Τα Καλά Παιδιά» (Goodfellas).

– 26: Άντι Φλέτσερ, γνωστός ως “Fletch”, 60 ετών, ιδρυτικό μέλος των Depeche Mode.

– 30: Μπορίς Πάχορ, 108 ετών, συγγραφέας, διανοούμενος και επιζών των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης, που είχε γεννηθεί στην Τεργέστη της Ιταλίας αλλά έγραφε στη γλώσσα του, τα σλοβενικά, καθώς αγωνιζόταν για την αναγνώρισή της.

Ιούνιος

– 14: Αβραάμ Β. Γεοσουά 85 ετών, ένας από τους πιο αξιοσέβαστους και πολυγραφότερους ισραηλινούς συγγραφείς, προσωπικότητα της ισραηλινής Αριστεράς και αντίθετος στην ισραηλινή κατοχή.

– 17: Ζαν-Λουί Τρεντινιάν, 91 ετών, Γάλλος ηθοποιός που έχτισε μια τεράστια καριέρα, σχεδόν επτά δεκαετιών, με περισσότερους από 160 ρόλους στο θέατρο και τον κινηματογράφο.

– 27: Λεοντάρντο ντελ Βέκιο 87 ετών, πρόεδρος της εταιρείας οπτικών EssilorLuxottica και ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες στην Ιταλία.

Ιούλιος

– 2: Πίτερ Μπρουκ, 97 ετών, θρύλος του παγκόσμιου θεάτρου που επανεφηύρε την τέχνη της σκηνοθεσίας και επηρέασε όσο λίγοι τους ομοτέχνους του τον 20ό αιώνα.

– 6: Τζέιμς Κααν, 82 ετών, Αμερικανός ηθοποιός, που έγινε ευρέως γνωστός με τον ρόλο του Σόνι Κορλεόνε στην ταινία «Ο Νονός», πέθανε σε ηλικία 82 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά του.

– 8: Εντουάρντο ντος Σάντος, 79 ετών, πρώην πρόεδρος της Ανγκόλας ο οποίος κυβέρνησε για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες τη δεύτερη μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγό χώρα της Αφρικής

– 8: Σίνζο Άμπε, 67 ετών, ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας με τη μεγαλύτερη θητεία στο αξίωμα, δολοφονήθηκε ενώ έκανε προεκλογική εκστρατεία για τις βουλευτικές εκλογές, προκαλώντας σοκ σε μια χώρα στην οποία η πολιτική βία είναι κάτι σπάνιο και ο έλεγχος των όπλων αυστηρός.

– 14: Ιβάνα Τραμπ, 73 ετών, πρώην σύζυγος του τέως προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.

– 30: Νισέλ Νίκολς, 89 ετών, Αμερικανίδα ηθοποιός, η οποία ερμήνευσε τον ρόλο της υπολοχαγού Ουχούρα στην τηλεοπτική σειρά “Star Trek”.

Αύγουστος

– 5: Ισέι Μιγιάκε, 84 ετών, Ιάπωνας σχεδιαστής μόδας.

– 8: Ολίβια Νιούτον – Τζον, 73 ετών, Αγγλοαυστραλή τραγουδίστρια και ηθοποιός, σταρ της ταινίας “Grease” με τον Τζον Τραβόλτα.

– 9: Νίκολας Έβανς 72 ετών, Βρετανός συγγραφέας που έγραψε το μπεστ σέλερ “Ο γητευτής των αλόγων” το οποίο μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο.

– 11: Χανάε Μόρι, 96 ετών, Γιαπωνέζα σχεδιάστρια, παγκοσμίως γνωστό μέλος της ελίτ της υψηλής ραπτικής, γνωστή με το προσωνύμιο «Madame Butterfly» για τα εμπνευσμένα από τις πεταλούδες σχέδια που έγιναν το σήμα κατατεθέν της στην πορεία των δεκαετιών.

– 11: Ζαν-Ζακ Σένπε 89 ετών, Γάλλος σκιτσογράφος, γνωστός για την εικονογράφηση της σειράς παιδικών βιβλίων «Ο μικρός Νικόλας» (Le petit Nicolas) και τις γελοιογραφίες του στον Τύπο.

– 14: Ρακές Τζουντζουνουάλα, 62ετών, δισεκατομμυριούχος Ινδός επενδυτής, ο επονομαζόμενος από τα ινδικά μέσα ενημέρωσης «ο Γουόρεν Μπάφετ της Ινδίας».

– 30: Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, 91 ετών, πολιτική προσωπικότητα του 20ού αιώνα, ο τελευταίος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης.

Σεπτέμβριος

– 8: Ελισάβετ Β’, 96 ετών, η μακροβιότερη μονάρχης της Βρετανίας.

– 10: Γουίλιαμ Κλάιν, 96 ετών, Αμερικανός φωτογράφος, διάσημος για τις φωτογραφίες μόδας και αστικού τοπίου.

– 11: Χαβιέρ Μαριάς 70 ετών, Ισπανός συγγραφέας, το έργο του οποίου έχει μεταφρασθεί σε περισσότερες από 40 γλώσσες και 60 χώρες.

– 13: Ζανκ-Λικ Γκοντάρ, 91 ετών, Γαλλοελβετός κινηματογραφικός σκηνοθέτης, ο «νονός» της γαλλικής «νουβέλ βαγκ», γνωστός για ταινίες κλασικές όπως οι «Με κομμένη την ανάσα» και «Περιφρόνηση».

– 14: Ειρήνη Παπά, 93 ετών, Ελληνίδα σταρ των ταινιών «Ζορμπάς» και τα «Κανόνια του Ναβαρόνε».

– 22: Χίλαρι Μαντέλ, 70 ετών, Βρετανίδα συγγραφέας της βραβευθείσας τριλογίας των Τυδώρ “Γουλφ Χολ”. Το “Γουλφ Χολ” (“Wolf Hall”), που κυκλοφόρησε το 2009, και το δεύτερο μέρος της τριλογίας “Γεράκια” (“Bring up the Bodies”) που κυκλοφόρησε τρία χρόνια αργότερα, πούλησαν από κοινού περισσότερα από πέντε εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο και κέρδισαν αμφότερα το βραβείο Booker, κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί για δύο βιβλία της ίδιας τριλογίας.

– 23: Λουίζ Φλέτσερ, 88 ετών, Αμερικανίδα ηθοποιός, η οποία είχε τιμηθεί με Όσκαρ Καλύτερης Ηθοποιού για την ερμηνεία της στην ταινία του 1975 “Στη Φωλιά του Κούκου” του Μίλος Φόρμαν.

– 24: Φάρελ Φέροου Σάντερς 81 ετών, Αμερικανός σαξοφωνίστας και θρύλος της τζαζ.

– 28: Coolio (Αρτίς Λεόν Άιβι Τζούνιορ), 59 ετών, Αμερικανός ράπερ γνωστός για το κομμάτι “Gangsta’s Paradise”.

Οκτώβριος

– 04: Λορέτα Λιν, 90 ετών, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και στιχουργός, από τα μεγαλύτερα αστέρια της αμερικανικής κάντρι μουσικής.

– 11: Άντζελα Λάνσμπουρι, 96 ετών, Βρετανοαμερικανή ηθοποιός, η οποία έγινε διάσημη από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην αμερικανική τηλεοπτική σειρά «Η συγγραφέας ντετέκτιβ» (Murder, She Wrote).

-14: Ρόμπι Κολτρέιν, 72 ετών, Σκοτσέζος ηθοποιός, ο οποίος υποδυόταν τον ρόλο του Χάγκριντ στις ταινίες του Χάρι Πότερ.

– 25: Πιερ Σουλάζ, 102 ετών, Γάλλος ζωγράφος, που έγινε πιο γνωστός για τους πειραματισμούς του με διαφορετικές αποχρώσεις του μαύρου.

– 28: Τζέρι Λι Λιούις, 87 ετών, Αμερικανός μουσικός, ένας από τους τελευταίους σπουδαίους πρωτοπόρους της ροκ εν ρολ.

Νοέμβριος

– 9: Γκαλ Κόστα, 77 ετών, θρύλος της βραζιλιάνικης μουσικής.

– 20: Έμπε ντε Μποναφίνι, 93 ετών, η φωνή των «Μητέρων της Πλάθα ντε Μάγιο» και μαχητική ακτιβίστρια κατά της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την διάρκεια της δικτατορίας της Αργεντινής.

– 30: Τζιανγκ Ζεμίν, 96 ετών, πρόεδρος της Κίνας (1993-2003) και γενικός γραμματέας του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος (1989-2002).

Δεκέμβριος

-5: Κίρστι Άλεϊ, 71 ετών, Αμερικανίδα ηθοποιός, βραβευμένη με Έμμυ που έγινε γνωστή από τον ρόλο της στην τηλεοπτική σειρά “Cheers”.

-17: Μάικ Χότζες, 90 ετών, Βρετανός σκηνοθέτης γνωστός για την ταινία του “Flash Gordon”.

-20: Τέριλ Χολ, 63 ετών, Βρετανός, τραγουδιστής του βρετανικού συγκροτήματος ska The Specials των χιτ Gangsters and Ghost Town.

– 23: Μάξι Τζαζ (Μάξγουελ Φρέιζερ), 65 ετών, Βρετανός τραγουδιστής των Faithless και η «φωνή» σε επιτυχίες όπως οι «God Is a DJ», «Insomnia» και «We come one».

– 24: Φράνκο Φρατίνι, 65 ετών, πρόεδρος του ιταλικού Συμβουλίου της Επικρατείας και πρώην υπουργός Εξωτερικών.

– 29: Βίβιαν Γουέστγουντ, 81 ετών, σχεδιάστρια μόδας, η λεγόμενη και «αυτοκράτειρα του πανκ», γνωστή για τις εκκεντρικές δημιουργίες της όσο και τους αγώνες της: για να αναληφθεί δράση εναντίον της κλιματικής αλλαγής ή για να αφεθεί ελεύθερος ο ιδρυτής του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ…

– 29: Πελέ, 82 ετών. Όσα και να πούμε είναι λίγα. Ο Βραζιλιάνος «μάγος» του ποδοσφαίρου ήταν τρις πρωταθλητής κόσμου (1958, 1962, 1970). Τον Δεκέμβριο του 2000 η FIFA τον ανακήρυξε παίκτη του αιώνα. Το περιοδικό TIME τον συμπεριέλαβε στη λίστα με τους 100 πιο σημαντικούς ανθρώπους του 20ού αιώνα.