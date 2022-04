Ο πρίγκιπας Φίλιππος, σύζυγος της βασίλισσας Ελισάβετ, πέθανε πριν από έναν χρόνο σε ηλικία 99 ετών. Ο Δούκας του Εδιμβούργου ήταν παντρεμένος με την αγαπημένη του «Λίλιμπετ» για 70 χρόνια και στήριξε την μονάρχη της Βρετανίας όσο κανείς άλλος.

Ένα χρόνο μετά τον θάνατό του, η βασίλισσα Ελισάβετ τιμά τη μνήμη του άνδρα που για δεκαετίες ήταν το στήριγμα της με μία συγκινητική ανάρτηση. Στον επίσημο λογαριασμό της 95χρονης μονάρχη της Βρετανίας στο twitter αναρτήθηκε ένα συγκινητικό βίντεο με στιγμιότυπα της βασίλισσας Ελισάβετ και του πρίγκιπα Φίλιππου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 95χρονη μονάρχης της Βρετανία εμφανίστηκε, προ ολίγων ημερών, στο μνημόσυνο στο Αβαείο του Ουέστμινστερ για τον αγαπημένο της εμφανώς συγκινημένη, υποβασταζόμενη και με μπαστούνι. Μετά τον θάνατο του Δούκα του Εδιμβούργου, η κατάσταση της υγείας της βασίλισσας φαίνεται να έχει καταπέσει, καθώς μείωσε αισθητά τις δημόσιες εμφανίσεις της, με την τελευταία ανακοίνωση να αναφέρει πως στη λειτουργία της Μ. Πέμπτης, θα εκπροσωπηθεί από τον πρίγκιπα Κάρολο, λόγω δυσκολίας στη μετακίνηση.

Remembering His Royal Highness The Duke of Edinburgh on the first anniversary of his death.



Find out more about his life and legacy at: https://t.co/6tFq2vjyNk



Words: ‘The Patriarchs – An Elegy’ by Poet Laureate Simon Armitage pic.twitter.com/WpB2L6D75K