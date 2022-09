Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έτεινε κλάδο ελιάς στον αδερφό του, πρίγκιπα Χάρι, μέσω SMS για να δουν μαζί με τις συζύγους τους τα αφιερώματα και τα λουλούδια για τη βασίλισσα Ελισάβετ στο Κάστρο του Ουίνσδορ.

Αυτό αποκαλύπτει ο Βρετανός ηθοποιός, Ρίτσαρντ Κέι, στη DailyMail και εξηγεί ότι η πρωτοβουλία του πρίγκιπα Γουίλιαμ προς τον πρίγκιπα Χάρι ήταν καθ’ όλα δικιά του και πως δεν έδωσε εντολή ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ για την κοινή τους εμφάνιση, όπως είχε αρχικά ειπωθεί.

Η εικόνα των πριγκίπων Γουίλιαμ και Χάρι μαζί με τις συζύγους τους, Κέιτ Μίντλετον και Μέγκαν Μαρκλ, ήταν σαν να γύρισε για λίγο ο χρόνος πίσω. Τα δύο ζευγάρια περπάτησαν στο Κάστρο του Ουίνσδορ, είδαν μαζί τα αφιερώματα και τα λουλούδια που άφησαν για τη βασίλισσα Ελισάβετ οι Βρετανοί και μίλησαν με τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί εκεί γύρω.

Αν και είχε ήδη γίνει γνωστό πως ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ήταν αυτός που επανένωσε τα δύο ζευγάρια, σήμερα (12.9.2022) η DailyMail αποκαλύπτει ότι το έκανε στέλνοντας ένα SMS στον αδερφό του για να κανονίσουν την ώρα που θα κάνουν τη βόλτα τους.

Όπως είναι φυσικό, η πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση των δύο ζευγαριών από τις 9 Μαρτίου, όταν βρέθηκαν ξανά μαζί με αφορμή την Ημέρα της Κοινοπολιτείας, αιφνιδίασε τους πάντες, ακόμη και τα μέλη της ασφάλειάς τους. Και αυτό, γιατί τόσο ο Γουίλιαμ όσο και ο Χάρι έχουν τη φήμη του «πεισματάρη», οπότε και να ήθελε ο νέος πρίγκιπας της Ουαλίας να εμφανιστούν μαζί, θα έπρεπε να συμφωνήσει και ο δούκας του Σάσεξ.

Princes William and Harry – along with their wives Kate and Meghan – meet well-wishers outside Windsor Castle.



The two couples surprised many when they appeared together to view tributes to The Queen. pic.twitter.com/Jztpdedydx