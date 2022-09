Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες από τη Βρετανία με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον μαζί με τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ, σε μια ιδιαίτερη… οικογενειακή στιγμή, μετά το Megxit και όσα συνέβησαν βυθίζοντας τη μοναρχία σε σοβαρή κρίση.

Τα δύο ζευγάρια, πρίγκιπας Γουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Χάρι με τη Μέγκαν Μαρκλ, πραγματοποίησαν την πρώτη δημόσια κοινή τους εμφάνιση μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, καταχειροκροτούμενοι από το πλήθος που βρισκόταν έξω από το Κάστρο του Ουίνσδορ.

Τα δύο εγγόνια της βασίλισσας Ελισάβετ, μαζί με τις συζύγους τους, εμφανίστηκαν με μαύρα ρούχα στο Κάστρο του Ουίνσδορ και είδαν τα λουλούδια και τα αφιερώματα των Βρετανών για τον χαμό της 96χρονης μονάρχη της χώρας.

Όμως, ποιος ήταν ο… «ειρηνοποιός» που έσμιξε ξανά τα δύο ζευγάρια; Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, αυτός είναι ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο οποίος έτεινε «κλάδο ελιάς» στους δούκες του Σάσεξ.

Σύμφωνα, μάλιστα, με πηγές του Παλατιού, ήταν τόσο ξαφνική η εμφάνιση των δύο ζευγαριών μαζί που οι άνθρωποι της ασφάλειάς τους αιφνιδιάστηκαν.

Princes William and Harry – along with their wives Kate and Meghan – meet well-wishers outside Windsor Castle.



The two couples surprised many when they appeared together to view tributes to The Queen. pic.twitter.com/Jztpdedydx