Η Βρετανία ετοιμάζεται να αποχαιρετίσει την επί 70 χρόνια μονάρχη της και το Λονδίνο «βουλιάζει» από τους ηγέτες που θα βρεθούν αύριο (19.09.2022) στο Αββαείο του Γουέστμινστερ για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ. Περισσότεροι από 2.000 αστυνομικοί απ’ όλη τη χώρα κλήθηκαν για να ενισχύσουν τη Σκότλαντ Γιάρντ και να διασφαλίσουν ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά αυτή την τόσο ιδιαίτερη στιγμή για την χώρα.

Το Αββαείο του Γουέστμινστερ, όπου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ, μπορεί να υποδεχθεί περίπου 2.000 άτομα για αυτό και στην τελετή θα παραστούν μόνο οι αρχηγοί κρατών και ένας ή δύο προσκεκλημένοι ανά χώρα. Η παρουσία σημαντικών πολιτικών προσώπων και εστεμμένων έχει μετατρέψει σε φρούριο το Λονδίνο.

Ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την Βρετανία και την έναρξη μιας νέας. Το βράδυ της Κυριακής (18.09.2022) τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή της βασίλισσας Ελισάβετ. Στις 22:00 (ώρα Ελλάδος, 20:00 τοπική ώρα) η καμπάνα του Μπιγκ Μπεν σήμανε μία φορά, σηματοδοτώντας την έναρξη και άλλη μία φορά, στο τέλος. Το εμβληματικό ρολόι θα σημάνει εκ νέου σε διαστήματα του ενός λεπτού, καθώς η βασιλική πομπή με το φέρετρο θα αναχωρεί από το Αβαείο του Γουεστμίνστερ.

Την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ αναμένεται να παρακολουθήσουν τηλεοπτικά περί τους 4,1 δισ. ανθρώπους, ενώ δύο εκατομμύρια κόσμου έχουν ταξιδέψει στη βρετανική πρωτεύουσα για το ύστατο χαίρε στην μακροβιότερη μονάρχη της Βρετανίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν βρίσκονται ήδη στο Λονδίνο και ήταν ανάμεσα στους υψηλούς καλεσμένους που υποδέχθηκε το βράδυ της Κυριακής (18.09.2022) ο βασιλιάς Κάρολος στο παλάτι του Μπάκιγχαμ. Στη δεξίωση παραβρέθηκαν 1.000 άτομα, ανάμεσά τους ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε με τη σύζυγό του Λετίθια αλλά και ο πατέρας του, Χουάν Κάρλος με τη βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, ο οποίος αψήφισε τη «σύσταση» από την ισπανική κυβέρνηση και ταξίδεψε στο Λονδίνο!

«Παρέλαση» εστεμμένων στο Αββαείο

Πολυάριθμοι εστεμμένοι επιβεβαίωσαν την παρουσία τους στην κηδεία της Ελισάβετ, ανάμεσα σε αυτούς ο αυτοκράτορας Ναρουχίτο και η αυτοκράτειρα Μασάκο της Ιαπωνίας που θα πραγματοποιήσουν στο Λονδίνο το πρώτο τους ταξίδι στο εξωτερικό από την ενθρόνισή τους το 2019.

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β’ του Μονακό, η σύζυγός του Σαρλίν, ο βασιλιάς της Ολλανδίας Βίλεμ-Αλεξάντερ, η βασίλισσα Μάξιμα και η πριγκίπισσα Βεατρίκη, ο βασιλιάς Φίλιππος των Βέλγων και ο βασιλιάς Χάραλντ Ε’ της Νορβηγίας θα είναι άπαντες παρόντες, όπως και η βασίλισσα Μαργαρίτα της Δανίας, η οποία είναι πλέον η μοναδική βασιλεύουσα βασίλισσα της Ευρώπης.

Στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ θα βρίσκονται επίσης ο βασιλιάς και η βασίλισσα του Μπουτάν και του σουλτανάτου του Μπρούνεϊ.

Οι αμφιλεγόμενοι προσκεκλημένοι

Εκτός από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, οι οποίοι θα παραστούν στην κηδεία παρά τις εντάσεις που ακολούθησαν το Brexit, μεταξύ των προσκεκλημένων υπάρχουν μερικές μάλλον αμφιλεγόμενες προσωπικότητες.

Οι πρόεδροι της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο θα είναι παρόντες. Αμφιβολίες εξακολουθούν να υπάρχουν σχετικά με την παρουσία του Σαουδάραβα πρίγκιπα Μοχάμεντ μπεν Σαλμάν (MBS), ο οποίος έχει παραμεριστεί από τη διεθνή σκηνή μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι το 2018 μέσα στο προξενείο της Σουαδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη.

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ θα είναι απών, όμως ο αντιπρόεδρός του Ουάνγκ Τσισάν θα παρευρεθεί στην κηδεία, ενώ σε μια επίσημη κινεζική αντιπροσωπεία δεν επετράπη να αποτίσει ύστατο φόρο τιμής μπροστά στο φέρετρο της βασίλισσας. Αυτό συνέβη μετά τις κυρώσεις που ελήφθησαν από την Κίνα σε βάρος Βρετανών κοινοβουλευτικών οι οποίοι είχαν επικρίνει τις επιδόσεις της στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Ποιοι δεν πήραν πρόσκληση για την κηδεία

Η Ρωσία και η Λευκορωσία περιλαμβάνονται σε μια μικρή ομάδα χωρών που έχουν αποκλειστεί από την κηδεία της βασίλισσας μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, ένας αποκλεισμός που χαρακτηρίστηκε από τη Μόσχα «βλάσφημος» και «ανήθικος».

Η Βιρμανία, πρώην βρετανική αποικία που κυβερνάται από μια στρατιωτική χούντα στην οποία το Λονδίνο έχει επιβάλει κυρώσεις, αλλά επίσης η Συρία, το Αφανιστάν και η Βόρεια Κορέα, αποκλείσθηκαν επίσης.

«Πονοκέφαλος» η ασφάλεια και οι θέσεις των ηγετών στο Αββαείο

Σημειώνεται ότι οι Αρχές της Βρετανίας έχουν ζητήσει από τους επίσημους προσκεκλημένους να φθάσουν στο Αββαείο του Γουέστμινστερ με ναυλωμένα λεωφορεία για λόγους ασφαλείας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν όμως φαίνεται ότι πήρε άδεια να χρησιμοποιήσει για τις μετακινήσεις του «Το Κτήνος» («The Beast»), την τεθωρακισμένη προεδρική λιμουζίνα του. «Όχι» στο λεωφορείο φέρεται να είπε και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό σε τι διευθετήσεις προχώρησαν οι υπεύθυνοι ασφαλείας.

Περισσότεροι από 2.000 αστυνομικοί απ’ όλη τη χώρα κλήθηκαν για να ενισχύσουν τη Σκότλαντ Γιάρντ. «Είμαστε πεπεισμένοι πως οι αξιωματούχοι ολόκληρου του κόσμου που θα έρθουν εδώ θα κατανοήσουν ότι πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση και μια ασυνήθιστη κατάσταση», είχε δηλώσει την Τρίτη ένας εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης, προκαταλαμβάνοντας τις επικρίσεις για το αυστηρό πρωτόκολλο ασφαλείας.

Πέρα από το θέμα της ασφάλειας, μια άλλη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι αξιωματούχοι που έχουν αναλάβει την οργάνωση της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ – όπως αναφέρουν οι Times – έγκειται στο πώς θα τοποθετηθούν οι προσκεκλημένοι στο χώρο. Πρέπει «να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος να αισθανθεί κάποιος προσβεβλημένος επειδή τοποθετήθηκε πίσω από μια κολώνα και να εξασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρξουν διαμαρτυρίες», αναφέρει σχετικό δημοσίευμα.

Οι εμφανίσεις πριν την κηδεία που ξεχώρισαν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και η σύζυγός του Τζιλ, έφτασαν το απόγευμα της Κυριακής (18.09.2022) στο Γουεστμίνστερ για να αποτίσουν φόρο τιμής στη μακροβιότερη μονάρχη. Όπως φάνηκε και στα σχετικά πλάνα, εμφανίστηκε στο μπαλκόνι να κοιτάζει το φέρετρο της Ελισάβετ μαζί με την πρώτη κυρία των ΗΠΑ.

«Ήταν τιμή που γνώρισα τη βασίλισσα. Μου θύμιζε τη μητέρα μου» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ αφότου απέτισε φόρο τιμής. «Η σκέψη μας είναι με όλο τον λαό της Αγγλίας. Ήσασταν τυχεροί που είχατε την Ελισάβετ Β’ για 70 χρόνια, όλοι ήμασταν. Ο κόσμος έχει γίνει καλύτερος χάρη σε αυτήν» συμπλήρωσε.

Κι αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε τον δέοντα σεβασμό, η εμφάνιση του προεδρικού ζεύγους της Γαλλίας στο Γουεστμίνστερ προκάλεσε πολλά αρνητικά σχόλια. Ο Εμανουέλ Μακρόν αλλά και η σύζυγός του είχαν ένα χαλαρό look, καθώς επέλεξαν να φορέσουν γυαλιά και αθλητικά. Συνοδευόταν φυσικά από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, αλλά το ανεπίσημο στυλ έκανε ορισμένους να μιλούν για ασέβεια.

Άσχημα σχόλια απέσπασε όμως και ο πρόεδρος της Αρμενίας, καθώς εντός του Γουεστμίνστερ ένας βοηθός του τον τράβηξε φωτογραφία.

Armenian president breaks ‘no photo’ rule to pose in front of Queen’s coffin

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και ο πρόεδρος της Ουκρανίας δεν θα παραστεί στο Αββαείο, η σύζυγός του Ολένα Ζελένσκα την Κυριακή απέτισε ύστατο φόρο τιμής μπροστά στο φέρετρο της Ελισάβετ Β’.

Το πρόγραμμα για την κηδεία και το πρωτόκολλο

Στη μία το μεσημέρι ώρα Ελλάδας είναι προγραμματισμένη για αύριο Δευτέρα η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ, ολοκληρώνοντας το βασιλικό πρωτόκολλο μετά την απώλειά της σε ηλικία 96 ετών. Οι διαδικασίες ωστόσο, θα ξεκινήσουν από νωρίς το πρωί και θα ολοκληρωθούν το βράδυ, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ (σε ώρα Ελλάδος):

Στις 8:30 το πρωί της Δευτέρας ολοκληρώνεται το λαϊκό προσκύνημα που ξεκίνησε την Τετάρτη το βράδυ

10:00 – Ανοίγουν οι πόρτες του Αββαείου του Γουεστμίνστερ για τους ηγέτες κρατών και τους υπόλοιπους προσκεκλημένους

12:35 – Το φέρετρο θα μεταφερθεί στην έξοδο του Βρετανικού Κοινοβουλίου για να τοποθετηθεί πάνω στον κιλλίβαντα. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο θα το συνοδεύουν 142 μέλη του Βασιλικού Ναυτικού

12:44 – Θα ξεκινήσει η πομπή από το Βρετανικό Κοινοβούλιο προς το αβαείο του Γουεστμίνστερ

12:52 – Η πομπή θα φτάσει στο Αββαείου του Γουεστμίνστερ

13:00 – Ξεκινάει η λεγόμενη πολιτική λειτουργία παρουσία 2000 καλεσμένων. Μεταξύ αυτών αρχηγοί κρατών και βασιλείς από όλο το κόσμο

14:00 – Ολοκληρώνεται το τελετουργικό στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ και το φέρετρο τοποθετείται ξανά στο κιλλίβαντα. Θα τηρηθεί δύο λεπτών σιγή σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο

14:15 – Ξεκινάει νέα πομπή με προορισμό την αψίδα του Ουέλινγκτον. (Βρίσκεται δίπλα στο Hyde Park και πίσω από το παλάτι του Μπάκιγχαμ). Η πομπή θα περάσει μπροστά από το παλάτι και θα κάνει μια στάση

15:00 – Η πομπή φτάνει στην αψίδα. Το φέρετρο μπαίνει στη νεκροφόρα με προορισμό το Ουίνδσορ . ( Οδικό ταξίδι διάρκειας 2 ωρών. Πλήθος κόσμου αναμένεται να βρίσκεται δεξιά και αριστερά του δρόμου)

17:06 – Η νεκροφόρα φτάνει σε καθορισμένο σημείο. Σχηματίζεται ξανά πομπή

17: 10 – Η πομπή για το κάστρο του Ουίνδσορ ξεκινά

17:40 – Ο Βασιλιάς Κάρολος και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας μπαίνουν στη πομπή

17:53 – Η πομπή φτάνει στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου μέσα στο κάστρο του Ουίνδσορ και το φέρετρο τοποθετείται σε βάθρο

19:00 – Ξεκινά η νεκρώσιμη ακολουθία. Δεν έχει διευκρινιστεί η διάρκεια της. Μόλις ολοκληρωθεί, το βάθρο θα υποχωρήσει στη βασιλική κρύπτη. (Όπως έγινε και στην κηδεία του Φιλίππου). Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας θα αποχωρήσουν όπως και οι κάμερες

21:30 – Θα γίνει ο ενταφιασμός χωρίς κάμερες. Αυστηρά ιδιωτικά. Μαζί με το φέρετρο του Φίλιππου που περιμένει στην Κρύπτη