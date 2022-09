Πλήθος κόσμου σπεύδει τις τελευταίες ημέρες να αποτίσει φόρο τιμής στην βασίλισσα Ελισάβετ, καθώς ο θάνατος της έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος την Βρετανία. Τους ανθρώπους που περιμένουν στην ουρά για να αποχαιρετήσουν την μακροβιότερη μονάρχη της χώρας επισκέφθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (17/09), ο νέος βασιλιάς, Κάρολος και ο γιος του, πρίγκιπας Γουίλιαμ.

Αυτό είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο στη διάρκεια του οποίου οι πολίτες μπορούν να προσκυνήσουν το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’. Βρετανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι η αναμονή στην ουρά έξω από το Γουέστμινστερ Χολ, φτάνει ακόμα και τις 14 ώρες. Το πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο στο Lambeth υποδέχθηκε με επευφημίες τον βασιλιά Κάρολο και τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, που βρέθηκαν εκεί προκειμένου να μιλήσουν με τους πολίτες και να τους ευχαριστήσουν για την παρουσία τους.

Στο πλευρό του πατέρα του, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ χαιρέτισε τον κόσμο, κάνοντας χειραψία με ορισμένους. Ο ενθουσιασμός ήταν μεγάλος, με το πλήθος να φωνάζει «Hip hip hooray» και «God Save the King». Η κάμερα μάλιστα «έπιασε» μια νεαρή Βρετανίδα να είναι σε σοκ μετά την συνάντηση της με τον μεγαλύτερο εγγονό της βασίλισσας Ελισάβετ.

Δείτε βίντεο:

The King greets people currently queuing to see Queen Elizabeth II's coffin



September 17, 2022

“Dad I can’t talk right now – I’ve just shaken hands with Prince William.”



The Prince of Wales continues to meet mourners who have queued overnight to see his grandmother Lying-in-State. pic.twitter.com/fzgpGdt21p — Royal Central (@RoyalCentral) September 17, 2022

H κοπέλα έχει καταγραφεί να λέει εμφανώς ενθουσιασμένη: «Μπαμπά, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα… Μόλις με χαιρέτησε (αντάλλαξα χειραψία) ο πρίγκιπας Γουίλιαμ», ενώ μιλάει στο τηλέφωνο.

Δείτε βίντεο:

Με πληροφορίες από Daily Mail