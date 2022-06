Η Microsoft τιμά τη βασίλισσα Ελισάβετ, ζωγραφίζοντας το πορτραίτο της στο πρόγραμμα Paint, τη γνωστή σε όλους μας «Ζωγραφική», για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της.

Η Microsoft συμμετέχει με αυτόν τον τρόπο στους εορτασμούς για τα 70 χρόνια της βασίλισσας Ελισάβετ στον θρόνο της Βρετανίας και έκανε και τη σχετική ανάρτηση στο Twitter.

«Για τον εορτασμό του Πλατινένιου Ιωβηλαίου, τι θα λέγατε για ένα πορτρέτο της Αυτού Μεγαλειότητας της Βασίλισσας στη “Ζωγραφική”;», γράφουν τα Windows UK στο Twitter.

To commemorate the Platinum Jubilee, how about a portrait of Her Majesty the Queen in Paint? 👑#PlatinumJubilee pic.twitter.com/E1STAolTWX