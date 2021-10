Τα άλογα και η ιππασία αποτελούν κάποιες από τις πιο αγαπημένες ασχολίες της βασίλισσας Ελισάβετ. Δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου υποστηρίζουν ότι η 95χρονη μονάρχης έχει εγκαταλείψει το αγαπημένο χόμπι της εδώ και δυο μήνες, μετά από συστάσεις των γιατρών.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, όπως αναφέρει η Daily Mail, η βασίλισσα Ελισάβετ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την ιππασία μετά από μια «αδιαθεσία» και αφού της το συνέστησαν οι γιατροί της. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, τελευταία φορά που η 95χρονη μονάρχης πήγε για ιππασία ήταν κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών στη Σκωτία.

Πηγές από την εξοχική κατοικία της βασίλισσας Ελισάβετ στη Σκωτία αναφέρουν ότι η αδιαθεσία που της έχει στερήσει την αγαπημένη της ασχολία, την έχει δυσαρεστήσει ιδιαίτερα. «Λατρεύει την ιππασία και είναι σαν “τελετουργικό” στη ζωή της», αναφέρουν.

Ωστόσο, η 95χρονη μονάρχης της Βρετανίας δεν είναι διατιθεμένη να εγκαταλείψει την μεγάλη της αγάπη για την ιππασία. Μόλις ξεκουραστεί και της επιτραπεί από τους γιατρούς, η βασίλισσα Ελισάβετ είναι έτοιμη να επιστρέψει στα αγαπημένα της άλογα.

Τα εν λόγω δημοσιεύματα εντείνουν τη συζήτηση γύρω από την κατάσταση της υγείας της 95χρονης βασίλισσας, καθώς εδώ και καιρό έχει γίνει γνωστό ότι οι γιατροί της έχουν συστήσει ξεκούραση και εκείνη απέχει από κάποιες επίσημες υποχρεώσεις. Επίσης, η βασίλισσα χρειάστηκε να νοσηλευτεί για μία νύχτα στο ιδιωτικό νοσοκομείο Edward VII του Λονδίνου, έχοντας υποβληθεί σε «προκαταρκτικές εξετάσεις».

