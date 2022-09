Παγκόσμια θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος της Βασίλισσας Ελισάβετ με πολιτικούς και αξιωματούχους απ’ όλο τον κόσμο να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους.

«Σε ένα κόσμο συνεχούς αλλαγής, ήταν μια σταθεροποιητική παρουσία και μια πηγή παρηγοριάς και υπερηφάνειας για γενιές Βρετανών, συμπεριλαμβανομένων πολλών που ποτέ δεν γνώρισαν τη χώρα τους χωρίς εκείνη», ανέφεραν σε δήλωσή τους ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η σύζυγός του Τζιλ. «Η κληρονομιά της θα είναι μεγάλη στις σελίδες της βρετανικής Ιστορίας και στην Ιστορία του κόσμου μας».

Μακρόν: Καλόκαρδη βασίλισσα

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν απέτισε φόρο τιμής στην βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, η οποία απεβίωσε απόψε σε ηλικία 96 ετών, κάνοντας λόγο για μια «καλόκαρδη βασίλισσα» που άφησε «ανεξίτηλο το στίγμα της τόσο στη χώρα της όσο και στον αιώνα της».

«Η Μεγαλειότητά της, η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ ενσάρκωσε τη συνέχεια και την ενότητα του βρετανικού έθνους για περισσότερα από 70 χρόνια. Τη θυμάμαι ως φίλη της Γαλλίας, μια καλόκαρδη βασίλισσα που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της τόσο στη χώρα της όσο και στον αιώνα της», έγραψε ο πρόεδρος Μακρόν σε ανάρτησή του στο Twitter, την οποία συνόδευσε με μια φωτογραφία της.

Her Majesty Queen Elizabeth II embodied the British nation’s continuity and unity for over 70 years. I remember her as a friend of France, a kind-hearted queen who has left a lasting impression on her country and her century. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 8, 2022

«Βαθιά λυπημένος για τον θάνατο της Αυτής Μεγαλειότητας Βασίλισσας Ελισάβετ Β’» αναφέρει με ανάρτησή του στο τουίτερ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Προσθέτει ότι «για περισσότερα από 70 χρόνια, ήταν παράδειγμα ανιδιοτελούς ηγεσίας και δημόσιας υπηρεσίας. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στη Βασιλική Οικογένεια, στους Συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά, και στον λαό της Κοινοπολιτείας».

Deeply saddened by the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. Over more than 70 years, she exemplified selfless leadership and public service. My deepest condolences to the Royal Family, to our #NATO Allies the United Kingdom and Canada, and to the people of the Commonwealth. pic.twitter.com/hHyqBdhKcx — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 8, 2022

Γκουτέρες: Ήταν μια καθησυχαστική παρουσία επί δεκαετίες αλλαγών

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαιρέτισε απόψε «τη χάρη, την αξιοπρέπεια και την αφοσίωση» της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, η οποία ήταν «μια καθησυχαστική παρουσία επί δεκαετίες, εν μέσω αλλαγών μεγάλου εύρους».

Ο κόσμος θαύμαζε τη βασίλισσα «για τη χάρη, την ευγένεια και την αφοσίωσή της. Ήταν μια καθησυχαστική παρουσία επί δεκαετίες αλλαγών (…) όπως ήταν η αποαποικιοποίηση της Αφρικής και της Ασίας», ανέφερε ο Γκουτέρες.

Σάντσεθ: Προσωπικότητα παγκόσμιας σημασίας

Την θλίψη του για τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ εξέφρασε και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ.

«Τα συλλυπητήριά μου σε ολόκληρη τη βασιλική οικογένεια, την κυβέρνηση και τον λαό του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κοινοπολιτείας για τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Προσωπικότητα παγκόσμιας σημασίας, έζησε και έγραψε τη βρετανική και ευρωπαϊκή ιστορία», ήταν η ανάρτησή του στο Twitter.

My condolences to the entire Royal Family, the government and the people of the United Kingdom and the Commonwealth on the passing of Queen Elizabeth II.



A figure of global significance, witness and author of British and European history. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 8, 2022

Τραμπ: Σπουδαία γυναίκα που δεν έκανε ποτέ λάθη

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη βασίλισσα Ελισάβετ μια «σπουδαία γυναίκα» που ποτέ δεν έκανε λάθη.

«Ποιος θα μπορούσε να είναι καλύτερος από αυτό που έκανε εκείνη; Και το έκανε για τόσο καιρό, τόσο καλά και ποτέ δεν έκανε λάθη», ανέφερε ο Τραμπ στο GB News.

Ντράγκι: «Απόλυτη πρωταγωνίστρια της διεθνούς ιστορίας των τελευταίων 70 ετών»

«Η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν απόλυτη πρωταγωνίστρια της διεθνούς ιστορίας των τελευταίων εβδομήντα ετών. Εκπροσώπησε την χώρα της και την Κοινοπολιτεία των Εθνών, με ισορροπία, σοφία, σεβασμό στους θεσμούς και στην δημοκρατία», υπογράμμισε ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι, στο συλλυπητήριο μήνυμά του.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι «η βασίλισσα ήταν το πιο αγαπητό σύμβολο της πατρίδας της και εξασφάλισε σεβασμό, στοργή και συμπάθεια σε κάθε γωνιά του πλανήτη». Ο Ιταλός τεχνοκράτης πρωθυπουργός, επίσης, στο μήνυμά του αναφέρει ότι η Ελισάβετ «εγγυήθηκε την σταθερότητα σε κρίσιμες στιγμές και μπόρεσε να διατηρήσει την αξία της παράδοσης, σε μια κοινωνία που βρισκόταν σε διαρκή και βαθιά εξέλιξη».

Αναστασιάδης: Οι σκέψεις μας είναι με τη βασιλική οικογένεια

Ανάρτηση για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ έκανε και ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης.

«Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια για τον θάνατο της Αυτού Μεγαλειότητας Βασίλισσας Ελισάβετ Β’. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές οι σκέψεις μας είναι με τη βασιλική οικογένεια και τον λαού του Ηνωμένου Βασιλείου».

We offer our most sincere condolences for the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II.



At these difficult times our thoughts are with the @RoyalFamily and the people of the United Kingdom. — Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) September 8, 2022

Ζελένσκι: Εκφράζουμε ειλικρινή συλλυπητήρια για αυτήν την ανεπανόρθωτη απώλεια

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον λαό της Βρετανίας και της Κοινοπολιτείας για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Μεγαλειότητάς της, της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄. Εκ μέρους του ουκρανικού λαού, εκφράζουμε ειλικρινή συλλυπητήρια σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κοινοπολιτεία για αυτήν την ανεπανόρθωτη απώλεια», έγραψε ο ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Twitter.

It is with deep sadness that we learned of the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. On behalf of the 🇺🇦 people, we extend sincere condolences to the @RoyalFamily, the entire United Kingdom and the Commonwealth over this irreparable loss. Our thoughts and prayers are with you. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 8, 2022

Συλλυπητήρια από Καναδά και Ιρλανδία

Οι Καναδοί σε όλη τη χώρα θα θρηνήσουν την απώλεια της βασίλισσας, ανακοίνωσε η γενική κυβερνήτρια του Καναδά Μαίρη Σάιμον μέσω του Twitter, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στη βρετανική βασιλική οικογένεια.

«Οι Καναδοί θα θρηνήσουν την απώλεια της βασίλισσας. Ας αφιερώσουμε μια στιγμή για να τιμήσουμε τη μνήμη της μεγαλειότητάς της με τον δικό μας τρόπο», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Ιρλανδίας Μάικλ Ντ. Χίγκινς εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο της Ελισάβετ Β΄, χαρακτηρίζοντάς την «μια αξιοσημείωτη φίλη της Ιρλανδίας».

Υπενθύμισε επίσης «τον ρόλο που διαδραμάτισε η Ελισάβετ για τη μακροχρόνια φιλία» των δύο χωρών.

Μετσόλα: «Λίγοι έχουν διαμορφώσει την παγκόσμια ιστορία όπως η βασίλισσα Ελισάβετ»

«Λίγοι έχουν διαμορφώσει την παγκόσμια ιστορία όπως η Μεγαλειότητά της, η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’» αναφέρει με ανάρτησή της στο Twitter, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα.

Σημειώνει ότι «η αδιάσπαστη δέσμευσή της στο καθήκον και την υπηρεσία ήταν παράδειγμα για όλους. Ο κόσμος θρηνεί με τον λαό της στο Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο».

«Ήταν πραγματικά η βασίλισσα Ελισάβετ η Μεγάλη. Μπορεί αυτή να αναπαυθεί εν ειρήνη» καταλήγει η κ. Μετσόλα.