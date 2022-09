Το «ευχαριστώ» στη «γιαγιάκα» του, τη βασίλισσα Ελισάβετ, εξέφρασε ο πρίγκιπας Χάρι, στην επίσημη δήλωσή του που έδωσε στη δημοσιότητα, μιλώντας παράλληλα για τις «σωστές συμβουλές της και το μεταδοτικό χαμόγελό της».

Ο πρίγκιπας Χάρι απέτισε φόρο τιμής στη βασίλισσα Ελισάβετ, αναφέροντας την «ακλόνητη χάρη και αξιοπρέπεια» της γιαγιάς του που «παρέμειναν αληθινές σε όλη της τη ζωή και τώρα στην αιώνια κληρονομιά της».

«Γιορτάζοντας τη ζωή της γιαγιάς μου, της Αυτού Μεγαλειότητας της Βασίλισσας – και μαζί με το πένθος για την απώλεια της – θυμόμαστε σε όλους μας ότι ήταν η καθοδηγητική πυξίδα για τόσους πολλούς, με τη δέσμευσή της στην υπηρεσία της και το καθήκον της.

Θυμάται τα λόγια που είπε μετά τον θάνατο του συζύγου της, πρίγκιπα Φίλιππου: “Η ζωή, φυσικά, αποτελείται από τελικούς χωρισμούς καθώς και από πρώτες συναντήσεις”.

Γιαγιά, ενώ αυτός ο τελικός χωρισμός μας φέρνει μεγάλη θλίψη, είμαι για πάντα ευγνώμων για όλες τις πρώτες μας συναντήσεις – από τις πρώτες παιδικές μου αναμνήσεις μαζί σου, μέχρι να σε συναντήσω για πρώτη φορά ως Γενικός Διοικητής, μέχρι την πρώτη συνάντησή σου με την αγαπημένη μου γυναίκα και τις αγκαλιές σου στα αγαπημένα σου δισέγγονα», αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρίγκιπας Χάρι.

