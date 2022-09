Το τελευταίο της βράδυ στο Μπάκινγχαμ θα περάσει απόψε η Βασίλισσα Ελισάβετ πριν εκτεθεί η σορός της σε λαϊκό προσκύνημα καθώς επιστρέφει στο Λονδίνο. Θα τοποθετηθεί στο Bow Room, εκεί όπου τα μέλη του προσωπικού θα μπορέσουν να αποτίσουν φόρο τιμής στην Βασίλισσά τους.

Η σορός της Βασίλισσας Ελισάβετ παρέμεινε στον Καθεδρικό Ναό του St. Giles στο Εδιμβούργο μέχρι τις 18:20 (ώρα Ελλάδος). Μια νεκροφόρα παρέλαβε το φέρετρό της και το μετέφερε στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου.

Το αεροσκάφος που θα μεταφέρει τη σορό της βασίλισσας Ελισάβετ από το Εδιμβούργο στο Λονδίνο είναι το C-17 Globemaster της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας. Την μητέρα της θα συνοδεύει η Πριγκίπισσα Άννα.

Ήδη έχει γίνει γνωστή η διαδρομή της νεκροφόρας και αναμένεται πλήθος κόσμου στους δρόμους για να αποχαιρετήσουν τη μακροβιότερη μονάρχη της Βρετανίας αλλά και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Thousands still queuing near Buckingham palace to lay flowers for the Queen in Green Park and the rain isn’t stopping them! @5_News pic.twitter.com/r8HbVjwbep