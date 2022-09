Η αγάπη και η αφοσίωση που είχε η Βασίλισσα Ελισάβετ για τον σύζυγό της, Πρίγκιπα Φίλιππο συγκίνησε ιδιαίτερα έναν δημιουργό σκίτσων αλλά και ολόκληρο το Twitter. Η ζωγραφιά του, απεικονίζει το ζευγάρι, αγκαλιασμένο, σε ένα τοπίο εξοχής.

Στο όμορφο, ρομαντικό και χρωματιστό σκίτσο, η Βασίλισσα Ελισάβετ και ο Πρίγκιπας Φίλιππος κάθονται αγκαλιά με συντροφιά ένα από τα κόργκι, τα αγαπημένα σκυλιά της Βασίλισσας. Σαν να κάνουν πικ – νικ, κάθονται πάνω σε μια μικρή, καρό κουβέρτα και έχουν γείρει ο ένας στον ώμο του άλλου.

'Hello again, Lilibet': Touching cartoon tributes depict the Queen reuniting with her beloved Prince Philip https://t.co/BneCLXwXs3