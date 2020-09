Το Βέλγιο τίμησε τους υγειονομικούς που μάχονται κατά του κορονοϊού. Φόρεσε στο διάσημο μπρούτζινο άγαλμα “Μάνεκεν Πις” μία λευκή ιατρική μπλούζα αλλά και μία προστατευτική μάσκα στο πρόσωπό του.

Το άγαλμα – σήμα κατατεθέν στο Βέλγιο αναπαριστά ένα αγόρι που… ουρεί και είναι, επίσης, σιντριβάνι, αποτελεί πόλο έλξης για εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο.

“Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, όχι μόνο στους γιατρούς και στις νοσηλεύτριες / στους νοσηλευτές αλλά και στις καθαρίστριες / στους καθαριστές, σε όλες τις δουλειές σε ένα νοσοκομείο”, δήλωσε ο Μαρκ Γκέμπελ, μέλος της οργάνωσης που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του ηλικίας 400 ετών αγάλματος.

“Όλοι έχουν πάρει ρίσκα… έχουν κάνει σπουδαία δουλειά”, δήλωσε στο Reuters, μπροστά στο Μάνεκεν Πις.

Το Βέλγιο, ένα διεθνές σταυροδρόμι καθώς είναι η έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, έχει ένα από τα υψηλότερα στον κόσμο κατά κεφαλήν ποσοστά θνητότητας από τον Covid – 19. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 9.901 σε σύνολο 87.174 μολύνσεων από τον νέο κορονοϊό.

