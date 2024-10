Βίντεο από το νέο Μεγάλο Μουσείο της Αιγύπτου – «Αντάξιο της Ακρόπολης και του Λούβρου»

Ανοίγει για το κοινό το νέο Μεγάλο Μουσείο της Αιγύπτου. Την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου θα γίνουν τα εγκαίνια.

Η τελετή των εγκαινίων του νέου Μεγάλου Μουσείου της Αιγύπτου, την Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί με φόντο τη Μεγάλη Πυραμίδα.

Στη διάρκεια μίας δοκιμαστικής περιόδου λειτουργίας, οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν τις κύριες αίθουσες εκθέσεων, τη Μεγάλη Αίθουσα, τη Μεγάλη Σκάλα, τον εμπορικό χώρο και τους εξωτερικούς κήπους.

Ωστόσο, οι αίθουσες του Βασιλιά Τουταγχαμών θα παραμείνουν κλειστές μέχρι τα επίσημα εγκαίνια.

«Παλαιότερα, οι άνθρωποι έλεγαν: ”Έχετε μόνο αποθήκες, όχι μουσεία”, αναφερόμενοι στο Αιγυπτιακό Μουσείο στην πλατεία Ταχρίρ (σ.σ. στο Κάιρο) λόγω του υπερπληθυσμού των αντικειμένων», δήλωσε το μέλος της Ένωσης Αιγυπτίων Αρχαιολόγων, Αλί Αμπού Αλ-Σις.

«Σήμερα, το πλεονέκτημα είναι ότι στέλνουμε ένα μήνυμα στον κόσμο ότι διατηρούμε τον τουρισμό, την αιγυπτιακή κληρονομιά και τον πολιτισμό», πρόσθεσε. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν το άγαλμα του Ραμσή Β’ στο αίθριο του μουσείου, μαζί με άλλα φαραωνικά αντικείμενα.

«Είναι ειλικρινά πολύ όμορφο, ανταγωνίζεται το Λούβρο στη Γαλλία και την Ακρόπολη στην Αθήνα. Στην πραγματικότητα, είναι ακόμη καλύτερο από το Λούβρο στη Γαλλία, επειδή όλα εδώ είναι αυθεντικά, τα αντικείμενα από τη χώρα μας», δήλωσε ο Σύρος επισκέπτης Hossam Al-Adib.

Cairo’s Grand Egyptian Museum is finally set to open to the public. The $1 billion project features 12 galleries devoted to four eras of history with a look at some of the world’s oldest and most prized relics of antiquity. NBC’s @KeirSimmons shares a look inside for TODAY. pic.twitter.com/bWWHx9xg08