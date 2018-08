Εικόνες που… καίνε τον Λίαμ Γκάλαχερ -αλλά και την ίδια την σύντροφό του- φέρνει στο «φως» της δημοσιότητας η βρετανική Sun. Το βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον -πάλαι ποτέ- βασικό τραγουδιστή της εμβληματικής βρετανικής μπάντας, Oasis, να πιάνει από τον λαιμό την σύντροφό του, Debbie Gwyther, σε διάδρομο ενός κλαμπ στην πρωτεύουσα της Αγγλίας.

Ο Λίαμ Γκάλαχερ βρέθηκε στο συγκεκριμένο κλαμπ μαζί με την 36χρονη σύντροφό του στις 8 Αυγούστου. Η είδηση για την επίθεσή του στην σύντροφό του είχε γίνει γνωστή και τόσο ο ίδιος ο Λίαμ Γκάλαχερ, όσο και η Debbie Gwyther είχαν διαψεύσει ότι της επιτέθηκε.

Όλα αυτά, όμως, μέχρι να διαρρεύσει το βίντεο και οι σχετικές φωτογραφίες. Ένα βίντεο που δείχνει τον τραγουδιστή από το Μάντσεστερ να προχωρά σε έναν διάδρομο, έχοντας πίσω του την γυναίκα.

Ξαφνικά, γυρνά προς το μέρος της και την πιάνει από τον λαιμό.

Δείτε τις εικόνες

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είχε δηλώσει πως ο Λίαμ Γκάλαχερ αποκάλεσε «γ@μημ@νη μάγισσα» την σύντροφό του κατά την διάρκεια ενός καυγά που είχε ως αποτέλεσμα εκείνη να βάλει τα κλάματα.

Ο ίδιος ο 45χρονος τραγουδιστής, ο οποίος κάνει σόλο καριέρα μετά την διάλυση των Oasis, σε χθεσινή του ανάρτηση στο Twitter είχε αρνηθεί τα πάντα.

Συγκεκριμένα έλεγε: «Πρώτον, δεν έχω απλώσει ποτέ τα χέρια μου σε οποιαδήποτε γυναίκα με άσχημο τρόπο. Δεύτερον, υπάρχει μόνο μία μάγισσα και όλοι ξέρουμε ποια είναι«.

Firstly I have never put my hands on any woman in a vicious manner Secondly there is only 1 witch and we all know who that is as you were LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) August 25, 2018