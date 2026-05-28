Viral η αντίδραση γυναίκας με αναπηρία σε αστυνομικό που επέμενε ότι κρατούσε κινητό

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες μια γυναίκα με αναπηρία, μετά την απάντηση που έδωσε σε αστυνομικό ο οποίος επιχείρησε να της κόψει πρόστιμο επειδή πίστευε ότι μιλούσε στο κινητό ενώ οδηγούσε.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, ο αστυνομικός σταματά τη γυναίκα και της λέει πως την είδε να κρατά το κινητό της τηλέφων στο «δεξί της χέρι» την ώρα που οδηγούσε. Ωστόσο, η ίδια έχει μόνο ένα χέρι και δεν άφησε τον ισχυρισμό του αναπάντητο.

«Νόμιζα ότι είδα το δεξί σου χέρι», ακούγεται να λέει ο αστυνομικός, με τη γυναίκα να του απαντά αμέσως: «Άρα δεν με είδες», δείχνοντάς του ότι δεν διαθέτει δεξί χέρι.

— New York Post (@nypost) May 27, 2026

Παρά την αμήχανη στιγμή, ο αστυνομικός συνέχισε να τη ρωτά αν κρατούσε κινητό τηλέφωνο, με εκείνη να αρνείται κατηγορηματικά, σηκώνοντας μάλιστα και τα δύο χέρια της για να δείξει ότι λέει την αλήθεια.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και ανέβηκε στα social media, όπου μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια.

Πολλοί χρήστες αποθέωσαν την ψύχραιμη και ετοιμόλογη αντίδρασή της απέναντι στη γκάφα του αστυνομικού.