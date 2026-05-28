Τζιλ Μπάιντεν: «Νόμιζα ότι ο Τζο πάθαινε εγκεφαλικό» στο ντιμπέιτ του 2024

Η Τζιλ Μπάιντεν αποκάλυψε ότι φοβόταν πως ο σύζυγός της και πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, πάθαινε εγκεφαλικό κατά τη διάρκεια του debate του 2024 με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το φιάσκο του debate με τον Ντόναλντ Τραμπ έμελλε να σφραγίσει το τέλος της προεκλογικής καμπάνιας Τζο Μπάιντεν. Κατά τη διάρκεια του 90λεπτου ντιμπέιτ, δυσκολεύτηκε να ολοκληρώσει τις προτάσεις του και συχνά έχανε τον ειρμό του.

«Φοβήθηκα, γιατί δεν είχα ξαναδεί τον Τζο έτσι ούτε πριν ούτε έκτοτε. Ποτέ», δήλωσε η Τζιλ Μπάιντεν στο CBS News. «Δεν ξέρω τι συνέβη», ανέφερε επίσης. «Καθώς το παρακολουθούσα, σκέφτηκα: ‘’Θεέ μου, παθαίνει εγκεφαλικό’’. Και κατατρόμαξα».

NEW: Former First Lady Jill Biden says she thought her husband was having a stroke during his 2024 debate against Donald Trump.



Jill famously boasted on stage with Joe Biden after the debate about how he did “such a great job.”



Μετά το debate, η Τζιλ Μπάιντεν ανέβηκε στη σκηνή και αγκάλιασε τον σύζυγό της. Στη συνέχεια, όταν το ζευγάρι μίλησε στους υποστηρικτές του, εκείνη του είπε: «Έκανες τόσο καλή δουλειά, απάντησες σε κάθε ερώτηση» και «ήξερες όλα τα γεγονότα».

Ο Τζο Μπάιντεν βρέθηκε υπό ασφυκτική πίεση από Δημοκρατικούς συμμάχους να αποσυρθεί ως υποψήφιος, μετά την κακή του απόδοση απέναντι στον τότε Ρεπουμπλικάνο αντίπαλο, Ντόναλντ Τραμπ. Τελικά, εγκατέλειψε την κούρσα και στήριξε την τότε Αντιπρόεδρο, Κάμαλα Χάρις.