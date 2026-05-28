WSJ: Τάνκερ από το Ιράν μεταφέρουν παράνομα πετρέλαιο στην Κίνα αλλάζοντας την ταυτότητα μεσοπέλαγα

Τρόπο να μεταφέρουν παράνομα πετρέλαιο στην Κίνα έχουν βρει τάνκερ από το Ιράν αλλάζοντας την ταυτότητά τους στη θάλασσα.

Η μεταφορά του πετρελαίου στην Κίνα γίνεται μέσω γιγαντιαίων δεξαμενόπλοιων από το Ιράν που αγκυροβολούν σε απομονωμένη θαλάσσια περιοχή περίπου 45 μίλια από τις ακτές της Μαλαισίας σύμφωνα με την Wall Street Journal.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα τάνκερ καταφέρνουν με καμουφλάζ να κρύψουν την ταυτότητά τους. Συγκεκριμένα καλύπτουν τα ονόματα με τέντες και υφάσματα, όπως επίσης και τους αριθμούς αναγνώρισης με παχύ μαύρο χρώμα, ώστε να αποφύγουν τον διεθνή εντοπισμό και την παρακολούθηση.

Στη συγκεκριμένη περιοχή πραγματοποιούνται οι λεγόμενες μεταφορές πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο (Ship-to-Ship Transfers), μέσω των οποίων ιρανικό αργό μεταφέρεται με ειδικούς αγωγούς σε άλλα δεξαμενόπλοια. Με αυτόν τον τρόπο αποκρύπτεται η πραγματική προέλευση του φορτίου πριν καταλήξει σε κινεζικά διυλιστήρια, τα οποία συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους εισαγωγείς ιρανικού πετρελαίου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, τα συγκεκριμένα δίκτυα αποτελούν κρίσιμο μηχανισμό για την Τεχεράνη στην προσπάθειά της να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις. Έτσι, το Ιράν συνεχίζει τις εξαγωγές του και διασφαλίζει σημαντικά έσοδα σε ξένο νόμισμα, παρά τις εντεινόμενες οικονομικές και διπλωματικές πιέσεις που δέχεται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ρεπόρτερ της Wall Street Journal κατέγραψαν από κοντινή απόσταση τέτοιες δραστηριότητες στις 8 Μαΐου, παρατηρώντας το δεξαμενόπλοιο Catalina 7 – που τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις – να συμμετέχει σε κρυφή επιχείρηση μεταφόρτωσης εν πλω. Στα σχετικά πλάνα διακρινόταν ένας μεγάλος σωλήνας που ένωνε δύο πλοία για τη διακίνηση χιλιάδων τόνων πετρελαίου, ενώ το δεύτερο δεξαμενόπλοιο είχε καλύψει εντελώς τα διακριτικά του στοιχεία με μαύρη βαφή.

Το δημοσίευμα έρχεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να στηρίζει τη διατήρηση των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο και δεν εμφανίζεται πρόθυμη, μέχρι στιγμής, να εξετάσει την άρση τους στο πλαίσιο πιθανής μελλοντικής συμφωνίας.