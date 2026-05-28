Κόσμος

WSJ: Τάνκερ από το Ιράν μεταφέρουν παράνομα πετρέλαιο στην Κίνα αλλάζοντας την ταυτότητα μεσοπέλαγα

Τα τάνκερ καλύπτουν τα ονόματα τους με τέντες και υφάσματα και τους αριθμούς αναγνώρισης με παχύ μαύρο χρώμα
LPG gas and oil tanker ships anchored in the ocean, with a fast patrol boat in the foreground. Global energy transport, war energy crisis, and Strait of Hormuz blockade concept.
iStock
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τρόπο να μεταφέρουν παράνομα πετρέλαιο στην Κίνα έχουν βρει τάνκερ από το Ιράν αλλάζοντας την ταυτότητά τους στη θάλασσα.

Η μεταφορά του πετρελαίου στην Κίνα γίνεται μέσω γιγαντιαίων δεξαμενόπλοιων από το Ιράν που αγκυροβολούν σε απομονωμένη θαλάσσια περιοχή περίπου 45 μίλια από τις ακτές της Μαλαισίας σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Τα τάνκερ καταφέρνουν με καμουφλάζ να κρύψουν την ταυτότητά τους. Συγκεκριμένα καλύπτουν τα ονόματα με τέντες και υφάσματα, όπως επίσης και τους αριθμούς αναγνώρισης με παχύ μαύρο χρώμα, ώστε να αποφύγουν τον διεθνή εντοπισμό και την παρακολούθηση.

Στη συγκεκριμένη περιοχή πραγματοποιούνται οι λεγόμενες μεταφορές πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο (Ship-to-Ship Transfers), μέσω των οποίων ιρανικό αργό μεταφέρεται με ειδικούς αγωγούς σε άλλα δεξαμενόπλοια. Με αυτόν τον τρόπο αποκρύπτεται η πραγματική προέλευση του φορτίου πριν καταλήξει σε κινεζικά διυλιστήρια, τα οποία συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους εισαγωγείς ιρανικού πετρελαίου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, τα συγκεκριμένα δίκτυα αποτελούν κρίσιμο μηχανισμό για την Τεχεράνη στην προσπάθειά της να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις. Έτσι, το Ιράν συνεχίζει τις εξαγωγές του και διασφαλίζει σημαντικά έσοδα σε ξένο νόμισμα, παρά τις εντεινόμενες οικονομικές και διπλωματικές πιέσεις που δέχεται.

Ρεπόρτερ της Wall Street Journal κατέγραψαν από κοντινή απόσταση τέτοιες δραστηριότητες στις 8 Μαΐου, παρατηρώντας το δεξαμενόπλοιο Catalina 7  – που τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις – να συμμετέχει σε κρυφή επιχείρηση μεταφόρτωσης εν πλω. Στα σχετικά πλάνα διακρινόταν ένας μεγάλος σωλήνας που ένωνε δύο πλοία για τη διακίνηση χιλιάδων τόνων πετρελαίου, ενώ το δεύτερο δεξαμενόπλοιο είχε καλύψει εντελώς τα διακριτικά του στοιχεία με μαύρη βαφή.

Το δημοσίευμα έρχεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να στηρίζει τη διατήρηση των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο και δεν εμφανίζεται πρόθυμη, μέχρι στιγμής, να εξετάσει την άρση τους στο πλαίσιο πιθανής μελλοντικής συμφωνίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
159
109
82
81
70
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ποινική έρευνα σε βάρος της Τζιν Κάρολ που είχε κατηγορήσει τον Τραμπ για σεξουαλική επίθεση
Η Τζιν Κάρολ είχε ισχυριστεί στο βιβλίο της το 2019 ότι ο Τραμπ της επιτέθηκε σεξουαλικά σε δοκιμαστήριο πολυκαταστήματος στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 1990 - «Δεν είναι ο τύπος μου» είχε απαντήσει ο Τραμπ
Τζιν Κάρολ
Κλοιός σκανδάλων για τον Σάντσεθ στην Ισπανία: Υποθέσεις διαφθοράς για τον αδελφό, τη σύζυγο και τον Θαπατέρο τον πιέζουν για πρόωρες εκλογές
Η έφοδος της ισπανικής αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία των Σοσιαλιστών κλιμακώνει την πολιτική πίεση προς τον Σάντσεθ, καθώς οι έρευνες για υποθέσεις διαφθοράς φτάνουν μέχρι το στενό του περιβάλλον
Πέδρο Σάντσεθ 6
Σε τεντωμένο σκοινί ξανά η Μέση Ανατολή: Το Ιράν χτύπησε αμερικανική βάση ως αντίποινα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ στο Μπαντάρ Αμπάς
Από την επίθεση οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν τέσσερα ιρανικά drones και βομβάρδισαν βάση στο νότιο Ιράν - Πλήγματα από drones και πυραύλους στο Κουβέιτ
U.S. Navy Photo
Ανανεώθηκε πριν 3 ώρες
5
Newsit logo
Newsit logo