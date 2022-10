Η οποιαδήποτε απευθείας σύγκρουση στρατευμάτων του ΝΑΤΟ με την Ρωσία θα οδηγούσε σε μια «παγκόσμια καταστροφή», δήλωσε σήμερα (14.10.2022) από την Αστάνα του Καζακστάν ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε στο περιθώριο της 6ης Συνόδου Κορυφής της Διάσκεψης για την Αλληλεπίδραση και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης στην Ασία (CICA), ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε για το ΝΑΤΟ ότι «ελπίζω ότι εκείνοι που το λένε αυτό είναι αρκετά έξυπνοι ώστε να μην πάρουν τέτοιες πρωτοβουλίες».

Παρ’ όλα αυτά, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν μετανιώνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία αφού σε σχετική ερώτηση απάντησε κατηγορηματικά «όχι», τονίζοντας ότι η Ρωσία κάνει το σωστό σε αυτόν τον πόλεμο, χωρίς όμως να έχει στόχο να καταστρέψει πλήρως την Ουκρανία.

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου είπε, μεταξύ άλλων, ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη για συνομιλία με τον Τζο Μπάιντεν στη Σύνοδο Κορυφής της G20 στην Ινδονησία και ευχαρίστησε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τον ρόλο του στη διαμεσολάβηση για την ανταλλαγή κρατουμένων αλλά τόνισε ότι η Ουκρανία δεν είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις.

Σε μια κατά τα φαινόμενα άμβλυνση των τόνων, ο Πούτιν δήλωσε πως δεν υπάρχει ανάγκη «άμεσα» για νέα «μαζικά» πλήγματα στην Ουκρανία, ούτε επέκταση της επιστράτευσης που διέταξε πριν από τρεις εβδομάδες για να αντιμετωπίσει τις αποτυχίες του στρατού του, σημειώνοντας ότι η Ρωσία δεν επιδιώκει να καταστρέψει την Ουκρανία.

Η επιστράτευση Ρώσων εφέδρων θα ολοκληρωθεί εντός των ερχόμενων δύο εβδομάδων και πως δεν υπάρχουν σχέδια για περαιτέρω επιστράτευση. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν στρατολογηθεί 222.000 άνδρες από τους 300.000 που είχαν προγραμματιστεί, εκ των οποίων οι 16.000 βρίσκονται ήδη σε «μονάδες που εμπλέκονται σε μάχες».

Putin said that all mobilization activities would be over within two weeks. pic.twitter.com/POptRiDGzu

Επανέλαβε επίσης τη θέση του Κρεμλίνου ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να διεξαγάγει συνομιλίες, αν και τόνισε ότι αυτές θα απαιτούσαν διεθνή μεσολάβηση εάν η Ουκρανία είναι πρόθυμη να λάβει μέρος σε αυτές.

Παραδεχόμενος για πρώτη φορά ότι οι εταίροι της Μόσχας στην πρώην Σοβιετική Ένωση «ανησυχούν» για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τις δηλώσεις του ο Πούτιν φάνηκε να υιοθετεί έναν ηπιότερο τόνο καθώς ο πόλεμος φτάνει στο τέλος του όγδοου μήνα του, έπειτα από εβδομάδες ουκρανικής προέλασης και σημαντικές ήττες του ρωσικού στρατού.

Εντούτοις, οι σημερινές του δηλώσεις έρχονται μερικές ημέρες μετά τους πιο σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου – βομβαρδισμούς που ο Πούτιν τόνισε ότι ήταν αντίποινα για μια επίθεση που κατέστρεψε μια ρωσική γέφυρα στην κατεχόμενη Κριμαία.

Putin: "The line of contact with #Ukraine is 1.1 thousand kilometers, it is impossible to protect it only by those who serve in the army under contract, so we were forced to declare mobilization."



Yeah-yeah, everything is going according to plan. pic.twitter.com/j1TliqlX1b