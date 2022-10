«Καμία ανάγκη» δεν βλέπει ο Βλαντιμίρ Πούτιν για συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, όπως δήλωσε ο ίδιος στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από την πρωτεύουσα του Καζακτσάν, Αστανά, στο περιθώριο της 6ης Συνόδου Κορυφής της Διάσκεψης για την Αλληλεπίδραση και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης στην Ασία (CICA).

Μάλιστα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα πάει στη Σύνοδο Κορυφής της G-20 στο Μπαλί της Ινδονησίας τον επόμενο μήνα. Ο Τζο Μπάιντεν ήταν θετικός σε συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του στο πλαίσιο αυτής της Συνόδου, θέτοντας όρους, όπως το να αποφυλακιστεί η Αμερικανίδα μπασκετμπολίστρια, Μπρίτνεϊ Γκράινερ.

Στην ερώτηση αν έχει μετανιώσει για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν απάντησε κατηγορηματικά «όχι», λέγοντας ότι αυτό που κάνει η Ρωσία είναι το σωστό και εξηγώντας ότι στόχος της Ρωσίας δεν είναι να καταστρέψει την Ουκρανία.

Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για περαιτέρω επιστράτευση στη Ρωσία, καθώς η «μερική επιστράτευση» που ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, αφού φαίνεται να πιάνει τον «στόχο» της στρατολόγησης 300.000 στρατιωτών.

Putin: "The line of contact with #Ukraine is 1.1 thousand kilometers, it is impossible to protect it only by those who serve in the army under contract, so we were forced to declare mobilization."



Yeah-yeah, everything is going according to plan. pic.twitter.com/j1TliqlX1b