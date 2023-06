Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ευχαρίστησε δημόσια τον στρατό που «απέτρεψε το χάος» μετά την εξέγερση της Wagner του Γιεβγκένι Πριγκόζιν. Ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίστηκε στον Καθεδρικό Ναό του Κρεμλίνου, στον απόηχο της αποστασίας του Σαββατοκύριακου, 24 και 25 Ιουνίου, η οποία παρομοιάστηκε με απόπειρα πραξικοπήματος.

Στην ομιλία του μπροστά από τον Καθεδρικό Ναό του Κρεμλίνου στη Μόσχα την Τρίτη, 27 Ιουνίου, ο Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε με έμφαση πως «ούτε οι πολίτες ούτε τα μέλη του ρωσικού στρατού τάχθηκαν με το μέρος της Wagner του Γιεβγκένι Πριγκόζιν».

Απευθυνόμενος στις μονάδες του Υπουργείου Άμυνας, της Ρωσικής Φρουράς, της FSB και του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Ρώσος Πρόεδρος ανέφερε, μεταξύ άλλων πως «οι πραγματικοί υπερασπιστές, σε δύσκολους καιρούς, στάθηκαν εμπόδιο στις αναταραχές, το αποτέλεσμα των οποίων θα ήταν το χάος. Σταματήσατε πραγματικά τον εμφύλιο πόλεμο, ενεργήσατε με σαφήνεια και αρμονία».

«Ο λαός και ο στρατός δεν ήταν με τους επαναστάτες, η αποφασιστικότητα και το θάρρος του στρατού, καθώς και η εξυγίανση της κοινωνίας, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην καταστολή της εξέγερσης», συνέχισε ο Πούτιν.

Σημείωσε, ακόμα, ότι κατά τη διάρκεια των γεγονότων, οι μάχιμες μονάδες που συμμετείχαν στην επιχείρηση της Ουκρανίας δεν χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις θέσεις τους.

Βίντεο από την ομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν:

Putin thanked the entire personnel of the Armed Forces, law enforcement agencies and special services for their courage, valor and loyalty to the people of Russia!

The President noted that their determination and courage, as well as the consolidation of society, played a… pic.twitter.com/mIoP2CNbLl