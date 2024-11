Βλαντιμίρ Πούτιν: Οι πύραυλοι Oreshnik «κλειδωμένοι» στον στόχο «Ουκρανία» – Για «διεθνές έγκλημα» της Ρωσίας μιλά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

«Κανένα αντίμετρο για έναν τέτοιο πύραυλο, κανένα μέσο αναχαίτισής του, δεν υπάρχει στον κόσμο σήμερα», τόνισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή (22.11.2024) για τον υπερηχητικό πύραυλο «Oreshnik» με τον οποίο έπληξε την Ουκρανία.

Στις δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από τη ρωσική τηλεόραση, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι ο «Ορέσνικ» δεν μπορεί να αναχαιτιστεί από τον εχθρό.

Παράλληλα, ο Ρώσος ηγέτης ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει τις δοκιμές του υπερηχητικού πυραύλου και θα αρχίσει την σειριακή παραγωγή του νέου οπλικού συστήματος.

«Θα προσθέσω ότι δεν υπάρχει κανένα αντίμετρο για έναν τέτοιο πύραυλο, κανένα μέσο αναχαίτισής του, στον κόσμο σήμερα. Και θα τονίσω για άλλη μια φορά ότι θα συνεχίσουμε να δοκιμάζουμε αυτό το νεότερο σύστημα. Είναι απαραίτητο να καθιερωθεί η σειριακή παραγωγή», είπε.

The tests of the Oreshnik were successful, I congratulate you on this, we will continue the tests – Vladimir Putin Putin holds meeting with Defense Ministry leadership and defense industry representatives He looks very pleased pic.twitter.com/ORzFlJ8S23

Στο μεταξύ, ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 64 από τα 114 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά την τελευταία μαζική αεροπορική επιδρομή της.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, άλλα 41 μη επανδρωμένα αεροσκάφη «χάθηκαν», πιθανότατα λόγω παρεμβολής στο σήμα τους από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Η Ρωσία εξαπολύει συχνά πλήγματα με drones και πυραύλους σε ουκρανικές πόλεις σε μεγάλη απόσταση από τη γραμμή του μετώπου, μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ουκρανία εργάζεται για την ανάπτυξη νεών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας για να αντιμετωπίσει του «νέους κινδύνους», μετά την ανάπτυξη του νέου, ρωσικού, μέσου βεληνεκούς πυραύλου στον 33ο μήνα του πολέμου.

Ο Ζελένσκι στη νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του, είπε επίσης ότι ο κόσμος χρειάζεται μια «σοβαρή απάντηση» στην ανάπτυξη, ώστε ο ηγέτης του Κρεμλίνου, Βλαντιμίρ Πούτιν, να φοβηθεί να επεκτείνει τον πόλεμο και να νιώσει τις πραγματικές συνέπειες των πράξεών του.

Είπε ότι η χρήση μιας άλλης χώρας για τη «δοκιμή νέων όπλων για την τρομοκρατία» αποτελεί σαφώς διεθνές έγκλημα.

Today, more details have been revealed about the new missile that Russia used to strike Dnipro. These details will be shared with international journalists and media because the world must know the truth. It must understand that the only party that does not want peace is Russia.… pic.twitter.com/dmuYRF6G2F