Το TIME θεωρεί «ένα» τον Πούτιν και τον Τραμπ. Και αυτό ακριβώς δείχνει στο εξώφυλλό του. Πως ο Αμερικανός πρόεδρος «επέλεξε» πλευρά τη στιγμή που αποφάσισε να «αδειάσει» ενώπιον του Ρώσου ομολόγου του τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες σχετικά με την έρευνα για το αν η Ρωσία έπαιξε ρόλο στην εκλογή του.

Το δημοσίευμα που συνοδεύει το εντυπωσιακό πρωτοσέλιδο είναι κόλαφος για τον Αμερικανό πρόεδρο. Τον κατηγορεί ουσιαστικά πως καταπάτησε τον όρκο όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του. Τον όρκο να διαφυλάττει, να προστατεύει και να υπερασπίζεται το Σύνταγμα των ΗΠΑ.

TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1

— TIME (@TIME) July 19, 2018