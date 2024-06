Βολιβία: Πραξικόπημα καταγγέλλει ο πρόεδρος Λουίς Άρσε

Φόβοι για πραξικόπημα στη Βολιβία με τον πρόεδρο της χώρας Λουίς Άρσε, να καταγγέλλει σήμερα Τετάρτη (26/05/2024) «ασυνήθιστες κινήσεις» του στρατού.

Όπως καταγγέλλει ο πρόεδρος στη Βολιβία, Λουίς Άρσε στρατεύματα και άρματα είναι σταθμευμένα μπροστά από την έδρα της κυβέρνησης στην πρωτεύουσα Λα Πας ενώ την είδηση μεταδίδουν το Γαλλικό Πρακτορείο και το Reuters.

A Military Coup appears to be underway in the South American Country of Bolivia, as Elements of the Army have gathered in the Administrative Capital of La Paz; while Soldiers have now Broken-Through the Main Gate to the Home of President Luis Arce, and are Clashing inside with… pic.twitter.com/TKIf5OCF29