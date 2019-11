Φωτιά παίρνει η προεκλογική αντιπαράθεση στη Βρετανία ενόψει των εκλογών της 12ης Δεκεμβρίου, μετά την βόμβα που έριξε ο Τζέρεμι Κόρμπιν για το NHS, το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (ΕΣΥ).

Συγκεκριμένα το Εργατικό Κόμμα εξασφάλισε επίσημα έγραφα που δείχνουν ότι οι ΗΠΑ ζητούν το βρετανικό ΕΣΥ να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μία διμερή εμπορική συμφωνία μετά το Brexit, δήλωσε σήμερα ο Τζέρεμι Κόρμπιν καταγγέλλοντας «μυστικές διαπραγματεύσεις» του Λονδίνου με την Ουάσινγκτον για την «πώληση» του ΕΣΥ σε αμερικανικές εταιρείες.

Δύο εβδομάδες πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές, ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν κούνησε μπροστά στους δημοσιογράφους έγγραφα 450 σελίδων που μαρτυρούν έξι γύρους διαπραγματεύσεων από το 2017, στην Ουάσινγκτον και το Λονδίνο, ανάμεσα σε εκπροσώπους των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου με θέμα τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών μετά το Brexit.

«Αυτά τα έγγραφα επιβεβαιώνουν ότι οι ΗΠΑ απαιτούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τώρα έχουμε στην διάθεσή μας στοιχεία ότι, με τον Μπόρις Τζόνσον, το ΕΣΥ θα βρίσκεται στο τραπέζι και προς πώλησιν».

This isn't just a plot against our NHS, it’s a plot against our country.https://t.co/Z9icYCq2YJ

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) November 27, 2019