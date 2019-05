Βόμβα από Μάλερ για Τραμπ: Αν πιστεύαμε ότι είναι αθώος, θα το λέγαμε!

«Αν είχαμε καταλήξει ότι ο Πρόεδρος Τραμπ ξεκάθαρα δεν είχε διαπράξει κάποιο έγκλημα, θα το είχαμε πει».

Αυτή τη δήλωση-βόμβα έκανε ο ειδικός ανακριτής Ρόμπερτ Μάλερ, που είχε αναλάβει ως επικεφαλής της ομάδας του την έρευνα για την ανάμιξη της Ρωσίας στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016 και για τη σύμπραξη της προεκλογικής εκστρατείας του προέδρου Τραμπ με την Μόσχα.

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του -και ίσως τελευταίες αφού ανακοίνωσε την παραίτησή του- ο Μάλερ σημείωσε πως η άσκηση διώξεων εναντίον του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δεν αποτελούσε ποτέ μια «νομική επιλογή» της ομάδας του.

«Η απαγγελία κατηγοριών εις βάρος του Προέδρου… δεν ήταν μια επιλογή κατά την εκτίμησή μου», τόνισε κατά την ανακοίνωση της παραίτησής του. «Ένας εν ενεργεία πρόεδρος δεν μπορεί να διωχθεί με ομοσπονδιακό αδίκημα. Αυτό είναι αντισυνταγματικό», υποστήριξε ο Μάλερ, συμπληρώνοντας: «Καταλήξαμε ότι δεν μπορούσαμε να καθορίσουμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αν ο πρόεδρος διέπραξε ένα έγκλημα».

Παράλληλα έκρινε ότι δεν ήταν «κατάλληλο» να καταθέσει στο Κογκρέσο, παρά την επιθυμία των Δημοκρατικών να τον καλέσουν για ακρόαση αναφορικά με την έκθεσή του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε άμεσα στις δηλώσεις του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μάλερ και την έρευνά του για την ανάμιξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016, τονίζοντας ότι τίποτε δεν άλλαξε και πως η «υπόθεση έκλεισε».

«Υπήρχαν ανεπαρκή στοιχεία και συνεπώς, στην χώρα μας, ένα άτομο είναι αθώο», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter. «Η υπόθεση έκλεισε!».

Nothing changes from the Mueller Report. There was insufficient evidence and therefore, in our Country, a person is innocent. The case is closed! Thank you.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2019