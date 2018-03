Βόμβα! Έδιωξε ο Τραμπ τον Ρεξ Τίλερσον από το υπουργείο Εξωτερικών!

Αυτό κι αν ήταν… ανατροπή. Όχι γιατί δεν υπήρχαν ενδείξεις πως οι σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρεξ Τίλερσον δεν είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο. Αλλά γιατί με το θέμα της Βόρειας Κορέας και της συνάντησης με τον Κιμ Γιονγκ Ουν ανοιχτό, κανείς δεν περίμενε πως ο Αμερικανός πρόεδρος θα έδιωχνε τη δεδομένη χρονική στιγμή τον υπουργό των Εξωτερικών του.

Κι όμως. Το ημερολόγιο έγραφε 13 Μαρτίου 2018. Και το ρολόι έδειχνε λίγο πριν από τις 09:00 όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ένα tweet ανακοίνωσε:

Ο Αμερικανός πρόεδρος με 46 λέξεις τα είπε όλα. «Ο Μάικ Πομπέο, διευθυντής της CIA, θα γίνει ο νέος μας υπουργός Εξωτερικών. Θα κάνει φανταστική δουλειά. Ευχαριστώ Ρεξ Τίλερσον για τις υπηρεσίες σου. Η Τζίνα Χάσπελ θα γίνει η νέα διευθύντρια της CIA και η πρώτη γυναίκα που επιλέγεται. Συγχαρητήρια σε όλους«.

Δείτε το tweet του Ντόναλντ Τραμπ

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018