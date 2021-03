«Βόμβες» από τη Μέγκαν Μαρκλ: Οι τάσεις αυτοκτονίας και η «ανησυχία» για το χρώμα του Άρτσι

Κορίτσι είναι το δεύτερο παιδί που θα αποκτήσουν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ. Το ανακοίνωσαν στην πολυσυζητημένη συνέντευξη που έδωσαν στην Όπρα Γουίνφρι. Ήταν το μοναδικό απ’ όσα είπε το ζευγάρι που δεν θεωρείται… «βόμβα» για το Μπάκιγχαμ.

Με δάκρυα στα μάτια η Μέγκαν Μαρκλ, κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε με τον πρίγκιπα Χάρι στο CBS και την Όπρα Γουίνφρι, είπε στην γνωστή παρουσιάστρια ότι στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνη της είχε τάσεις αυτοκτονίας. Κατηγόρησε τη βασιλική οικογένεια για ρατσισμό και αυτή, είπαν, ήταν η αιτία που δεν έκαναν τον γιο τους πρίγκιπα γιατί «ανησυχούσαν για το πόσο μαύρος θα είναι ο Άρτσι».

Είχε πει, όπως αποκάλυψε, ότι είχε πει στον Χάρι πως «δεν θέλω να ζω άλλο», πως εκείνη την περίοδο που ήταν πέντε μηνών έγκυος στον γιο τους δεν μπορούσε να ζει μόνη της και πως το παλάτι αρνήθηκε να τους βοηθήσει.

Ο πρίγκιπας Χάρι από την πλευρά του αποκάλυψε ότι ο πατέρας του, πρίγκιπας Κάρολος, σταμάτησε να δέχεται τις κλήσεις του όταν αποφάσισαν με τη Μέγκαν Μαρκλ να φύγουν από τη βασιλική οικογένεια.

Στη δίωρη συνέντευξή τους, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ δήλωσαν ότι είχαν αρχίσει να οργανώνουν το Megxit, την αποχώρησή τους από τη Βρετανία και τη βασιλική οικογένεια μόλις έξι μήνες μετά το γάμο τους. Η δούκισσα του Σάσεξ παρομοίασε την παραμονή της στο παλάτι του Κένσινγκτον με το locdown που επικρατεί παγκοσμίως εξαιτίας του κορονοϊού. Για τον Χάρι, «παγιδευμένοι» είναι τόσο ο πατέρας και ο αδερφός του και τόνισε ότι η Μέγκαν «τον έσωσε».

Περιγράφοντας τις τάσεις αυτοκτονίας που είχε ενώ ήταν πέντε μηνών έγκυος, η Μέγκαν Μαρκλ τόνισε ότι σκεφτόταν πως «θα ήταν καλύτερα για όλους» το να δώσει τέλος στη ζωή της. «Ήξερα πως αν δεν το είχα πει, θα το είχε κάνει. Απλά δεν ήθελα να είμαι άλλο ζωντανή. Και αυτή ήταν μια ξεκάθαρη, πραγματική, τρομακτική και συνεχής σκέψη. Και θυμάμαι πως με κρατούσε αγκαλιά (ο Χάρι). Είχα πει ότι χρειαζόμουν να πάω κάπου για βοήθεια. Είπα πως δεν είχε νιώσει έτσι ξανά και χρειαζόμουν να πάω κάπου. Και μου είπαν (σ.σ. από το παλάτι) ότι δεν μπορούσα, ότι δεν θα ήταν καλό για τον θεσμό», είπε η Μέγκαν Μαρκλ.

Αποκάλυψε επίσης ότι αφού εκμυστηρεύτηκε στον Χάρι για τις αυτοκτονικές της τάσεις, την ανάγκασαν να παραβρεθεί σε εκδήλωση στο Royal Albert Hall και οι φωτογραφίες αυτές την «στοιχειώνουν». Είπε επίσης ότι ήρθε σε επαφή με μια από τις πιο καλές φίλες της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αποκάλυψαν ότι το καλοκαίρι θα αποκτήσουν το δεύτερο παιδί τους και θα είναι κοριτσάκι.

Η δούκισσα του Σάσεξ κατηγόρησε το παλάτι για ρατσισμό, υποστηρίζοντας (χωρίς να τον κατονομάσει) πως μέλος της βασιλικής οικογένειας της είπε ότι ο Άρτσι (ο γιος τους) δεν θα γινόταν πρίγκιπας γιατί η οικογένεια φοβόταν πόσο μαύρος θα ήταν!

Κι ο Χάρι κατηγόρησε την οικογένειά του για ρατσισμό, είπε ότι δεν στάθηκαν στη Μέγκαν όταν εκείνη ήρθε αντιμέτωπη με ρατσιστικές συμπεριφορές. Σύμφωνα με τον Χάρι, η βασιλική οικογένεια του έκοψε την οικονομική βοήθεια στις αρχές του 2020.

Για το θέμα του ρατσισμού ερωτάται από την Όπρα Γουίνφρι και ο πρίγκιπας Χάρι. Όπως λέει, δεν θα την αποκαλύψει ποτέ. Αλλά όταν έγινε η συζήτηση, ήταν σοκαρισμένος. “Θα μας πεις το ερώτημα;”, τον ρωτά η Όπρα. “Όχι, δεν νιώθω άνετα να το συζητήσω δημόσια” λέει και τονίζει πως εκτός από το ερώτημα του… πως θα μοιάζουν τα παιδιά, ο πρίγκιπας Χάρι λέει ότι υπήρχαν εξαρχής σημάδια ότι όλο αυτό (ο γάμος τους και η σχέση τους με το παλάτι) θα ήταν πολύ δύσκολο.

Στο ερώτημα της Όπρα Γουίνφρι αν τους είχαν ζητήσει να μείνουν, θα το είχαν κάνει; “Ναι, χωρίς αμφιβολία” απάντησαν και οι δυο.

