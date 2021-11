Τέσσερις άνδρες άρπαξαν και πυρπόλησαν ένα λεωφορείο σε φιλοβρετανική κοινότητα στο Μπέλφαστ στην Βόρεια Ιρλανδία το απόγευμα της Κυριακής, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έλαβε μια αναφορά για ένα περιστατικό πειρατείας στην περιοχή Τσερτς Ρόουντ, στο προάστιο Νιούταουνάμπι του Μπέλφαστ, γύρω στις 7.45 μ.μ. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

“Αναφέρθηκε ότι τέσσερις άνδρες επιβιβάστηκαν στο λεωφορείο και διέταξαν τους επιβάτες να κατεβούν προτού το λεωφορείο πυρποληθεί. Η περιοχή Τσερτς Ρόουντ έχει αποκλειστεί προς το παρόν και υπάρχουν εκτροπές της κυκλοφορίας. Η αστυνομία θα ζητήσει από το κοινό να αποφύγει την περιοχή”, αναφέρει η Αστυνομική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας σε ανακοίνωση.

Την περασμένη εβδομάδα, δύο ένοπλοι μασκοφόροι άρπαξαν και πυρπόλησαν ένα άλλο λεωφορείο σε μια επίθεση που σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης συνδέεται με τις εντάσεις σχετικά με τους εμπορικούς φραγμούς μετά το Brexit.

What’s left of a bus at the entrance to Rathcoole estate in Newtownabbey. A fire has completely gutted the vehicle with a police cordon in place. pic.twitter.com/wuJGuScWCD

STUPIDITY #Northern #Ireland: Bus hijacked and set on fire near loyalist estate on the outskirts of Belfast

Four masked men boarded the double-decker in Church Road at an entrance to the Rathcoole estate just before 8pm on Sunday. It follows a similar attack last Monday. pic.twitter.com/H0mEvTXLGM