Βόρεια Καρολίνα: Έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου! Ένας νεκρός

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, το περιστατικό συνέβη στην πόλη Ντάρχαμ, και πρόκειται για ατύχημα. Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνταν εργασίες στην περιοχή, και ένα τρυπάνι χτύπησε καταλάθος τον αγωγό με αποτέλεσμα να εκραγεί.

Η έκρηξη ήταν τόσο μεγάλη που σχεδόν ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο καταστράφηκε, με τους αυτόπτες μάρτυρας να κάνουν λόγο για σκηνικό πολέμου.

One dead and 15 injured in North Carolina USA explosion after contractor drills into gas line under the sidewalk and blows up a building pic.twitter.com/m5e1Fzjfp2

One person has been killed and at least 15 others injured from an apparent gas explosion Wednesday in Durham, North Carolina.https://t.co/cSKSXAIje1

— USA TODAY (@USATODAY) 10 Απριλίου 2019