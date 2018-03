Το πράσινο τρένο με τις κίτρινες ρίγες, πανομοιότυπο με εκείνο που είχε χρησιμοποιήσει ο πατέρας του στο τελευταίο του ταξίδι στην Κίνα, αναχώρησε το πρωί της Τρίτης (27.03.2018). Ήταν μέσα σε αυτό ο Κιμ Γιονγκ Ουν; Αν κρίνει κανείς από τα μέτρα ασφαλείας στο Πεκίνο, μάλλον ναι.

Η κινέζικη πρωτεύουσα θύμιζε… φρούριο. Σαν να επεκτάθηκαν τα τείχη της… Απαγορευμένης Πόλης. Ασφάλεια παντού, αστυνομικοί παρατεταγμένοι στην άκρη των δρόμων, λεωφόροι που είχαν κλείσει και οι πολίτες να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν.

Μπορούσαν όμως να σταματήσουν και να βγάζουν φωτογραφίες της πολυπληθή συνοδεία της μαύρης Mercedes. Αυτής που λέγεται πως μετέφερε τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας.

Ο σιδηροδρομικός σταθμός στο Πεκίνο ήταν… άβατο. Εκεί έφτασε το βράδυ της Δευτέρας και από εκεί έφυγε λίγες ώρες μετά.

Το θέμα είναι τι έκανε ο Κιμ Γιονγκ Ουν σε αυτές τις λίγες ώρες της παραμονής του στο Πεκίνο. Ίσως η στιγμή που ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας αποφάσισε να κάνει το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό από την ημέρα που ανέλαβε την εξουσία να μην είναι τυχαία.

Ο Κιμ δεν είχε βγει ποτέ από τη χώρα του, από τον Δεκέβριο του 2011 έως… χθες. Και αποφάσισε να το κάνει για να συναντήσει για πρώτη φορά τον ηγέτη της Κίνας Σι Ζιπινγκ. Ήθελε να πάρει… γραμμή ενόψει της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ;

Οι ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει ότι ο Τραμπ δέχτηκε την πρόταση του Κιμ Γιονγκ Ουν να συναντηθούν μέχρι το τέλος Μαΐου. Η Πιονγκγιάνγκ δεν έχει επιβεβαιώσει τη συνάντηση. Ούτε και την έχει διαψεύσει όμως. Σιγή ασυρμάτου…

Σε αυτές τις λίγες ώρες, όμως, κανείς δεν έχει δει τον Κιμ Γιονγκ Ουν στο Πεκίνο. Μόνο την αυτοκινητοπομπή και ισχυρότατη συνοδεία. Καμία φωτογραφία. Καμία επιβεβαίωση ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας βρισκόταν στο τρένο ή στη μαύρη Mercedes για την οποία άδειασαν οι δρόμοι γύρω από τον σιδηροδρομικό σταθμό.

