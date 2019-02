Βόρεια Μακεδονία it is – Αλλάζουν πινακίδες και διαβατήρια – Όλο το χρονοδιάγραμμα

Από το βράδυ της Τρίτης, ήδη, η γειτονική χώρα μετονομάστηκε και επίσημα σε Βόρεια Μακεδονία καθώς τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία των Πρεσπών. Ήδη, το νέο όνομα αναγράφεται στην επίσημη ιστοσελίδα της κυβέρνησης και των υπουργείων.

Από τους πρώτους που έκανε την ιστορική αλλαγή ήταν και ο εκ των «αρχιτεκτόνων» της Συμφωνίας των Πρεσπών, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Νικολά Ντιμιτρόφ. Στο προφίλ του στα social media αναφέρεται πια ως υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας. Βέβαια, στην «τοποθεσία» αναφέρει ότι εξακολουθεί να βρίσκεται στα «Σκόπια, Δημοκρατία της Μακεδονίας».

Ο ΥΠΕΞ της Βόρειας Μακεδονίας έγραψε στο twitter: «Μόλις ανταλλάξαμε την τελευταία ρηματική διακοίνωση. Η Συμφωνία των Πρεσπών τέθηκε σε ισχύ. Ας είναι η σημερινή μέρα η αρχή μιας μακράς φιλίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το παρελθόν, αλλά μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα μέλλον φιλίας και συνεργασίας«.

We have just exchanged the final note verbale: Prespa Agreement enters into force! May today be the beginning of a long friendship between Greece and North Macedonia. We can’t change our past, but we can and we will shape our future of friendship, partnership and cooperation.

— Nikola Dimitrov (@Dimitrov_Nikola) February 12, 2019